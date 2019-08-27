منصة مايوليكا الإلكترونية للديكورات المنزلية تتعاون مع شركة ميلي لإطلاق فعّالية الاستعداد لموسم...

تطلق علامة ’مايوليكا‘، منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في الديكور المنزلي، فعاليةً فريدةً تساعد الآباء على الاستعداد لموسم العودة إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة ’ميلي‘ الرائدة في تصنيع تجهيزات المطابخ.

وتتضمّن المبادرة، التي ستقام يوم الأربعاء 4 سبتمبر ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً، جلسة طهي مستوحاة من أجواء العودة إلى المدرسة تحت إشراف فرانشيسكا بوسو، الطاهي الرئيسي لدى ’ميلي‘، تليها جلسة تعليمية لإعداد وتنسيق المائدة مع أريانا بوسيناتو، خبيرة الديكور المنزلي والمؤسسة المشاركة في علامة ’مايوليكا‘.

وتُقدم هذه الجلسة، التي يستضيفها مركز ميلي لتجارب العملاء ’ميلي إكسبيرينس سنتر‘ على شارع الشيخ زايد، دليلاً إرشادياً مثالياً للآباء والأمهات الذين يرغبون في استكشاف طرق جديدة تشجّع أطفالهم على تناول وجبات غداء صحيّة في المدرسة. وستركّز الجلسة على تعليم المشاركين كيفية إعداد مجموعة من الوجبات الخفيفة والصحية استعداداً لموسم العودة إلى المدرسة، ما يضمن ابتكار وصفات شهيّة تدخل البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.

وإلى جانب الوصفات الجديدة ونصائح التصميم المنزلي، ستقدم هذه المبادرة للحضور فرصةً قيّمةً لمشاهدة مجموعة مختارة من أحدث ابتكارات ’مايوليكا‘ الجديدة، إضافة إلى الاستفادة من حسومات مخصّصة على قائمة مختارة من منتجات ’مايوليكا‘ عند التسوق الإلكتروني على الموقع www.maiolica.ae

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من جهتها، تُعد ’مايوليكا‘ المنصة المثالية لعشاق الأثاث يدوي الصنع والتصاميم المتوسطية، حيث تزوّد السوق الإماراتية بأرقى التصاميم من أدوات المائدة والديكورات المنزلية المخصّصة التي تجمع بين أرقى مستويات الجودة والأصالة.

وتُشكّل جلسات "العودة إلى المدرسة" التعليمية أحدث المشاريع التعاونية بين مايوليكا وشركة ’ميلي‘، في خطوة تعزّز التعاون بينهما لتزويد المجتمع الإماراتي بأفضل النصائح الخاصة بتنسيق أدوات المائدة وابتكار الوصفات المنزلية.