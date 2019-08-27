"مبادلة" توقّع مذكرة تفاهم مع نيرفانا للسفر والسياحة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة...

وقّعت "مبادلة للرعاية الصحية"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "نيرفانا للسفر والسياحة" لتوحيد جهودهما بهدف الارتقاء بالمبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية في مجال السياحة العلاجية في المنطقة، وجعل الإمارة الخيار الأول للمرضى الإقليميين والدوليين بما ينسجم مع أحد المحاور الرئيسية لرؤية أبوظبي 2030.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستركز مجالات التعاون بين الجانبين على سُبُل استقطاب الزوار المحتملين من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا والصين والهند. كما ستشمل الشراكة جوانب متعددة بما في ذلك إطلاق باقات وعروض خدمات مشتركة شاملة لتشجيع السياحة الطبية إلى جانب استكشاف فرص التسويق والأعمال المشتركة.

وفي معرض حديثه عن هذا التعاون، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس "مبادلة للرعاية الصحية": "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة والتي تتيح لنا العمل معاً لضمان حصول المرضى على أعلى المعايير سواءً فيما يتعلق بالخدمات العلاجية والطبية أو عروض السفر، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في صالح إمارة أبوظبي ويعزز مكانتها كوجهة رئيسية مفضلة لخدمات الرعاية الصحية".

وأضاف قائلاً "لقد ساهمت خطط واستراتيجيات الحكومة ونهجها القائم على تقديم دعم لامحدود والتركيز بشكل أكبر على الجمع بين خدمات الرعاية الطبية عالمية المستوى والمقومات السياحة الاستثنائية في إمارة أبوظبي، في وضع إطار شامل ومنظم يتيح الجهات الرائدة في كلا القطاعين تعزيز أوجه التعاون فيما بينها بما يضمن تحويل العاصمة إلى وجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة".

واختتم الشامسي : "تشكل هذه الاتفاقية بداية مرحلة جديدة من الاتفاقيات التي ننوي عقدها لتعزيز النمو المستدام في مجال السياحة الطبية بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجتنا الطموحة للمرحلة القادمة إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع اقتصادنا."

ومن جانبه قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: "ساهمت الاستثمارات الكبيرة التي ضختها حكومة أبوظبي بهدف تشجيع السياحة الطبية في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة على مستوى القطاع، ليس هذا فحسب وإنما انعكس ذلك أيضاً على قطاع السفر والسياحة وخلق لنا العديد من الفرص الجيدة. وتساهم مثل هذه الشراكات المميزة بين الجهات الحكومية المسؤولة عن خدمات الرعاية الصحية والشركات الرائدة في القطاع الخاص في جعل أبوظبي مقصداً عالمياً للسياحة العلاجية. وتنصب جهودنا حالياً بالتعاون مع شركة "مبادلة للرعاية الصحية" على العمل معاً لتلبية جميع احتياجات المرضى القادمين من الخارج، حيث نجحت "مبادلة" خلال السنوات الماضية في تعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي معتمدة في ذلك على الخبرات والكفاءات الموجودة في القطاع فضلاً عن البنية التحتية المتطورة في الإمارة. ونتطلع إلى الفوائد التي ستقدمها هذه الشراكة والدور الذي ستلعبه في تعزيز موقع العاصمة كوجهة إقليمية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى".

وأضاف العلي: " هناك العديد من العوامل التي تؤهل أبوظبي لتصبح واحدة من أكثر الوجهات السياحية العلاجية تطوراً واستدامة في العالم، من بينها الموقع الاستراتيجي والمرافق الطبية العالمية والخبرات الفنية والبشرية الطبية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التشريعات والقوانين والازدهار الاقتصادي والسياحي والبنية التحتية المتطورة. وقد استقبلت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي فقط مرضى من 80 دولة حول العالم، قدموا لتلقي العلاج الأمر الذي يشير إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الإمارة. ونحن متفائلون ومتشوقون للمساهمة في جعل أبوظبي لاعباً رئيسياً في الأسواق الاستراتيجية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال تتبع أحدث المستجدات والاتجاهات الطبية والعوامل التي تغذي تطوير قطاع السياحة الطبية".

ويجسد التعاون الجديد بين "مبادلة" و"نيرفانا" مثالاً مميزاً جديداً للشراكات الناجحة بين الجهات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والسياحة وذلك بعد اتفاقية التعاون التي وقعتها دائرة الصحة - أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة في الإمارة والتي أثمرت عن إطلاق الدائرتين بشكل مشترك البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي، التي توفر منصة رقمية تتيح للراغبين في زيارة الإمارة بقصد الحصول على الخدمات العلاجية إمكانية الاستفادة من باقة من الخدمات والمنتجات المتكاملة التي يحتاجون إليها بدءاً من اللحظة التي يقررون فيها زيارة الإمارة وحتى تعافيهم ومغادرتهم لها بما في ذلك خدمات الحصول على تأشيرات الزيارة والإقامة.

تشمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة العديد من مرافق ومراكز الرعاية الطبية عالمية المستوى مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و"هيلث بوينت" ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والمختبر المرجعي الوطني ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد ومركز العاصمة للفحص الصحي ومركز أمانة للرعاية الصحية. وتمتلك مبادلة للرعاية الصحية خطط للتوسع المستمر بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المرضى المحليين والإقليميين والدوليين.