" شراع" وLiv. تنظمان ورش عمل لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركات مدعومة بالتكنولوجيا

استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مؤخراً، بالتعاون مع Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تثقيف الشباب الإماراتي للانطلاق برحلتهم في مجال ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال الطموحين عبر توفير الأدوات الضرورية لبناء الشركات الناشئة على أسس متينة.

وضمت السلسلة 9 فعاليات أقيمت في مركز الشباب بدبي على مدار ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو الماضي، وتم خلالها تشجيع المشاركين على إيجاد حلول مدعومة بالتكنولوجيا لمعالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال على أرض الواقع، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية فعالة ومتبصرة. وضمت السلسلة 6 ورش عمل حول ريادة الأعمال، وواحدة حول المعرفة المالية، وأخرى حول الخلل التسويقي، بالإضافة إلى جلسة حوار والتي أدارها أحد رواد الأعمال المتمرسين.

وبهذه المناسبة، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "نؤمن في ’شراع‘ بضرورة توفير المهارات الأساسية لرواد الأعمال الشباب كونهم يشكلون حجر الأساس لمستقبل منظومة ريادة الأعمال. وتندرج شراكة ’شراع‘ مع Liv. - التي يشكل الشباب أغلب عملائها - ضمن إطار هذه الجهود المتواصلة، ونحن متحمسون للتعاون معهم في إلهام وتوجيه أولئك الذين لا يزالون في المراحل الأولى لتأسيس شركاتهم الناشئة".

وبصفتها أول مصرف رقمي في دولة الإمارات يستهدف العملاء من جيل الألفية، تلتزم Liv. ببناء المعرفة المالية لعملائها وتمكينهم من امتلاك مقومات السلامة المالية. وتقدّم منصة الخدمات المصرفية الرقمية دعمها إلى ’شراع‘ في إطار مساعيها لحفز روح ريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي، وتوجيه إمكاناتها لتعزيز تأثير ورش العمل وحفز دورها في تزويد رواد الأعمال الطموحين بالمهارات والأدوات اللازمة لتأسيس مشاريع تجارية ناجحة.

يشار إلى أن سلسلة ورش العمل كانت مجانية وحصل المشاركون عند انتهائها على شهادة إتمام رقمية من قبل "شراع" وLiv.. وتمكنوا المشاركون أيضاً من حضور سلسلة لقاءات "من الفكرة إلى المشروع"، وهي فعالية شهرية تستضيف فيها "شراع" متحدثاً يشارك الحضور تجربته في مجال ريادة الأعمال.