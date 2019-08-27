آي بي سي جروب بصدد الاستحواذ على 10 آلاف منزل للعطلات في دبي

كشفت ’آي بي سي جروب‘، الشركة الرائدة في الاستثمار في الأسهم الخاصة والتي تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها، اليوم عن عزمها الاستحواذ على 10 آلاف وحدة من أبرز العقارات في دبي لفرشها وتجهيزها كمنازل مخصصة للإقامة في فترات العطلة. وتعاقدت الشركة مع ’بيركشاير هاثاواي للخدمات المنزلية الخليج للعقارات‘ لتتولى حصريّاً مسؤولية الوساطة الاستشارية للمساعدة في تحديد العقارات، والاستحواذ عليها وتمويلها. وتبلغ قيمة الصفقة 5 مليار دولار (18 مليار درهم إماراتي)، مع خطط محتملة للتوسّع والاستحواذ على 1 مليون عقار في أكثر من 100 مدينة حول العالم.



ويأتي مشروع ’آي بي سي جروب‘ في وقت مناسب جداً في ظل توقعات وكالة ’ستاندرد آند بورز‘ للتصنيفات الائتمانية العالمية بنمو قطاعي العقارات والضيافة بحلول عام 2020. ومنذ انطلاق أعمالها في الإمارات العربية المتحدة عام 2014، ركزت المجموعة على الاستثمار في الأسهم الخاصة ضمن القطاع العقاري والفنون وتقنيات المستقبل. وتحظى المجموعة بدعم شخصية عالمية بارزة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل، والمتمثلة في سعادة خورام شروف الذي يعتبر من أبرز 100 شخصية إسلامية قوية ومؤثرة في بريطانيا العظمى والعالم بحسب قائمة ’باور 100‘. ويعتبر شروف الشريك المؤسس لـ ’ذا جاليري سويتس فاكيشن رينتالز‘، الشركة العالمية لإدارة عمليات التأجير لفترة قصيرة، والتي تركز على توفير الخدمات المخصصة للمستثمرين في المجالات العقارية، ومالكي المنازل، والعقارات المُدرجة على ’أير بي إن بي‘.



وتسعى الشركة الرائدة إلى الاستفادة من خبرة الوساطة العقارية والتحوّل إلى لاعب مؤثر وموثوق في القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع ’بيركشاير هاثاواي للخدمات المنزلية الخليج للعقارات‘.



مبادرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

بحسب مؤشر السفر العالمي للمسلمين 2016، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر وجهات السفر المفضلة للمسلمين. ويهدف التعاون الذي يجمع المجموعة مع ’بيركشاير هاثاواي للخدمات المنزلية‘ إلى تلبية كافة احتياجات هذا القطاع. وسيتم تمويل العقارات المستحوذ عليها عبر آلية تمويل إسلامية معروفة باسم ’صكوك‘، وهي عبارة عن سندات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبقيمة تصل حتى 1 تريليون دولار. وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة، قال خورام شروف: "نثق بالقدر الكبير من الوئام بين الأديان، ونسعى لتوفير خدمات متميزة تلبي حاجات جميع العملاء. ومن شأن عروضنا في هذا القطاع استقطاب المسافرين المسلمين الراغبين باستئجار منازل مخصصة لقضاء العطلة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ كتزويد كل شقة بسجادات صلاة ومؤشرات تدل على اتجاه القِبلة".



تعاون يجمع روّاد السوق لتأمين الفرص في سوق منازل العطلة بدبي

تتطلع مجموعة ’آي بي سي جروب‘ إلى فرص نمو قوية في سوق الإقامة قصيرة المدى بدبي، وخاصة مع اقتراب موعد فعاليات معرض ’إكسبو 2020 دبي‘. ويسهم تركيز الحكومة على الابتكار وتطوير البنية التحتية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل. ومن المتوقع أن يكون ’إكسبو 2020 دبي‘ المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويرجّح أن يستقطب 25 مليون زائر من شتى أنحاء العالم. ومع ازدياد عدد المسافرين الراغبين باستئجار عقارات مفروشة لفترة قصيرة، سيعود هذا البديل المتميز بالفائدة على قسم كبير من هؤلاء الزوّار.

ويرى خورام شروف أن هذا المشروع يجمع الأفضل من حيث المهارة والخبرة والبراعة في السوق؛ موضحاً: "التقت نقاط القوة التي تمتاز بها جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع، ما سيكفل توفير أعلى معايير الخدمة وأفضل المرافق الممكنة في سوق الإقامة قصيرة المدى في دبي".

خطوة طموحة تعيد رسم ملامح سوق التأجير قصير المدى في دبي

ستعزز هذه الخطوة من مكانة ’آي بي سي جروب‘ الرائدة في هذا المجال الآخذ بالنمو ضمن قطاع الضيافة، وذلك لكونها مبادرة استطاعت توظيف عدة توجّهات جديدة وناشئة. علاوة على مكانة دبي المتميزة كوجهة بارزة للسياح والمسافرين من رجال الأعمال وانتشار أنشطة التأجير قصيرة المدى. ويحمل المشروع آفاقاً واعدة على المدى القريب، لا سيّما مع اقتراب موعد انطلاق ’إكسبو 2020 دبي‘. كما يساهم الإطار القانوني المنظم للمشهد التجاري في دبي في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات وزيادة أرباحهم، ما يجعل إمكانات النمو على المدى المتوسط والطويل مبشرة بالخير.

لمحة عن مجموعة ’آي بي سي جروب‘

تعتبر ’آي بي سي جروب‘ المحدودة شركة استثمارات رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها منذ عام 2014؛ وتركّز على الاستثمار في الأسهم الخاصة في القطاع العقاري والفنون والتكنولوجيا العقارية.