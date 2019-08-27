"بورترز" يحتفل بالذكرى الثامنة على اطلاقه باحتفالية لندنية شعبية

يدعو جراند ميلينيوم الوحدة، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب العاصمة أبوظبي، المقيمين والزوار للمشاركة في احتفالات الذكرى الثامنة على اطلاق "بورترز انجلش بوب" في يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 ابتداء من الساعة 12:30 مساءً.

ويقدم "بورترز" بهذه المناسبة وجبة غداء خاصة تضم مجموعة واسعة من الأطباق اللندنية الشعبية مع محطة مشروبات توفر للزوار فرصة اعداد مشروباتهم بأنفسهم. وتتوفر ايضا مجموعة من الألعاب الترفيهية الشيقة التي تشمل لعبة "دولاب الحظ" مع كشك لالتقاط الصور في احتفالية متميزة تمكّن الضيوف من قضاء اجمل الاوقات.

ويعقب الغداء جلسة كاريوكي مليئة بالمرح توفر لكل مشارك فرصة إطلاق العنان لموهبته والحصول على مشروب مجاني. وتقدم فرقة "واي إف واي" اجمل الوصلات الغنائية اضافة الى الدي جي اماندا التي تقدم مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تحظى بإعجاب الضيوف.

ويقدم "بورترز" في جراند ميلينيوم الواحدة قائمة من أفضل المأكولات الإنجليزية ووجبات "تكس مكس" المفضلة إضافةً إلى تشكيلة واسعة من المشروبات والكوكتيلات الخاصة التي تجعل "بورترز إنجلش بوب" من افضل الاماكن في ابوظبي للقاء الأصدقاء في أجواء مريحة. ويتميز "بورترز" ايضا بعرضه للمباريات الرياضية المفضلة على شاشاتٍ كبيرة من مختلف أنحاء العالم علاوةً على الفقرات الترفيهية المتنوعة والفقرات الموسيقية الحية.

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