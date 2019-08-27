بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومركز حمدان لإحياء التراث

التقى سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، مع سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، وعدد من الإدارات الفرعية في الإدارة العامة.

وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة اللواء المنصوري بالوفد الحضور، مؤكدا حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون ومد كافة جسور التواصل مع الشركاء لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى درجات التميز، مؤكدا أن عقد مثل هذه الاجتماعات له نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها شرطة دبي لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالا يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمشاركة شرطة دبي في برنامج "مسموح" الذي يبث عبر شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإضافة إلى التطرق لمساعدة ودعم المتعافين من المخدرات في استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية لنوع محدد من الوظائف.

وقدم اللواء المنصوري نبذة للحضور عن جهود القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في احتواء ومساعدة المتعافين والتائبين من المخدرات، حيث احتوت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال برنامج "احتواء" في مركز حماية الدولي العديد من متعاطي المخدرات وإحالتهم للمراكز المختصة لتلقي العلاج وإعادة التأهيل، ووفقاً للمادة 43 من قانون مكافحة المخدرات التي تعفي المساءلة القانونية كل من يتقدم طواعية أو يبلغ عنه أهله، وأضافت مؤخراً المتعاطين الذين يبلغ عنهم أصدقاؤهم.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت بإيفاد مجموعة المتعافين والتائبين من المخدرات إلى الحج والعمرة، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني والمساعدات العينية خلال الأعياد وذلك بالتعاون مع الشركاء، مؤكداً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا يقتصر دورها على ضبط تجار المخدرات والمروجين، وإنما يتعداها إلى الدور الإنساني والاجتماعي أيضاً.

ومن جانبه، أشاد عبد الله بن دلموك بالتعاون مع القيادة العامة بشرطة دبي، مشيراً إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فتح بابا للتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل من خلال برنامج "مسموح" الذي يبث عبر إذاعتي دبي للقرآن وإذاعة الأولى، في شهر رمضان، وذلك لكوننا جزء مهم من المجتمع ونقف على منبر إعلامي كبير ألا وهو إذاعة الأولى، فنحن ساهمنا عبر برنامج "مسموح" في لفت انتباه العالم إلى فئة هؤلاء الشباب أو هذه الشريحة المهمة من المجتمع، وإيصال أصواتهم إلى الجهات والمؤسسات الحاضنة والمسؤولين المعنيين في الدولة.

وقال ابن دلموك إن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سيتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عبر برنامج مسموح الذي سوف يباشر البث في دورته الجديدة ابتداء من سبتمبر المقبل على إذاعة الأولى، بالإضافة إلى إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية للمتعافين ممن أثبتوا التعافي من آفة المخدرات بصحة الفحوصات الإيجابية للعمل في بعض الوظائف، وذلك بهدف إدماجهم مرة أخرى في المجتمع ومساعدتهم على النهوض من جديد وإخراجهم من الهاوية التي وقعوا فيها، وبالتالي دعمهم على التعافي نهائياً من هذا المرض، وانطلاقا من واجبنا الوطني، سنتمكن بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات من خدمة شريحة مهمة في مجتمعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين".

وفي ختام الاجتماع أهدى سعادة اللواء خليل إبراهيم المنصوري درع تذكارية إلى عبد الله حمدان بن دلموك تقديرا لتعاونهم مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.