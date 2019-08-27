دلما مول يفتتح مركز الترفيه الجديد "زيل"

أعلنمركز دلما مول، مول أبوظبي المفضل عن إطلاق مركز "زيل" الترفيهي، أحدى مراكز الترفيه الفريدة والذي يجمع بين الرياضة والواقع الافتراضي والموسيقى والأطعمة الرائعة في تجربة مبتكرة مصممة لتناسب جميع أفراد العائلة.

تم افتتاح مركز الترفيه الجديد بحضور (السيد / محمد المزروعي - المدير التنفيذي – ذا دفلبرز القابضة ، السيد بوبندر سينغ - المدير العام والمدير المالي - دلما مول ، والسيد بوبي كوون - المدير العام لمركز زيل الترفيهي). وشهد حفل الافتتاح أيضًا حضور مدون ألعاب الفيديو السعودي بندر "@Banderitax" الذي خصص وقت لمقابلة معجبيه الذين احتشدوا في المكان خصيصًا لرؤيته .

يقع مركز "زيل" في الطابق الثاني في دلما مول على مساحة تزيد عن 35,000 قدم مربع. ويمكن لضيوف المركز الاستمتاع بقائمة لا مثيل لها من الأنشطة الترفيهية مثل أجهزة المحاكاة التفاعلية.

يقدم مركز الترفيه تقنيات محاكاة ذات مستوى عالمي، مثل تقنيات محاكاة السباق والأفعوانية، ومنطقة طاولة البلياردو، ومنطقة منفصلة لألعاب الكمبيوتر الشخصي. ويمتلك مركز الترفيه الجديد أيضًا12 ممر للبولينج تضم حارات تتميز بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وفي هذا السياق صرح السيد بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في دلما مول، قائلاً: " يسرنا للغاية أن نفتتح مركز الترفيه العائلي الجديد لزوار دلما مول. مع العروض الرياضية المذهلة ومناطق الألعاب المذهلة، سيوفرزيلتجارب ساحرة لجميع أفراد العائلة. ستعمل الأجواء والعروض معًا، مما يسمح للضيوف بإجراء اكتشافات وتجارب جديدة ومشاركة الذكريات مع أفراد العائلة والأصدقاء، مع إنشاء وجهة يرغبون في العودة إليها مرارًا وتكرارًا".

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من خلال أفكار الألعاب الرائدة وتجارب تناول الطعام الجديدة، يعدمركز زيل في دلما مولوجهة مثالية للمتعة والمرح. بالاضافة إلى الأنشطة الترفيهية، يمكن للضيوف أيضًا تجربة مطعمفيزالجديد الذي يقدم قائمة طعام مصممة بعناية وأيضاً يمكن للضيوف زيارة مقهى الشيشة في التراس الكبير والذي يتميز بديكور واسع لتلبية جميع الاحتياجات الاجتماعية.

يفتح مركززيلالترفيهي من الساعة 10 صباحًا حتى 10مساءً. من الأحد إلى الأربعاء ومن 10 صباحًا إلى 12 صباحًا يومي الخميس والجمعة.

بالاضافة إلى مركز الترفيه، يمكن للزوار أيضاً التسوق من أكثر من 450 علامة تجاريةوأكثر من 60 مطعم ومقهى، تقع كلها تحت سقف واحد.

لمعرفة المزيد عن دلما مول، ومركز زيل الترفيهيومتاجر البيع بالتجزئة ، يرجى زيارة https://www.dalmamall.ae/