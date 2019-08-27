وفد "قضاء أبوظبي" يطلع على أفضل الممارسات العملية لدى الجهات الأمنية والقضائية في المملكة الأردنية...

قام وفد من دائرة القضاء في أبوظبي بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية استمرت عدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية والعدلية في الدول العربية، بما يساهم في تقوية أواصر التعاون العربي نحو تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وكان وفد قضاء أبوظبي برئاسة المستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات، قد إطلع خلال الزيارة على أفضل الممارسات العملية لدى عدد من الجهات الأمنية والقضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما تباحث الوفد مع مسؤولي ومدراء هذه الجهات حول سبل التعاون وتبادل الخبرات بما يساهم في تجويد الأداء الأمني والقضائي في البلدين الشقيقين.

وعلى صعيد متصل؛ تضمن برنامج وفد قضاء أبوظبي زيارة ادارة التنفيذ القضائي، حيث التقى العميد الدكتور جهاد علي القضاة مدير الإدارة، واطلع على آلية العمل، وقرار الإنشاء وتبعية وأقسام الإدارة والهيكل التنظيمي واختصاصاتها والإحصائيات والنتائج المحققة، إضافة إلى آلية تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات .

كما قام الوفد بزيارة الى وزارة العدل، حيث اطلع على هيكل الوزارة واختصاصاتها والخدمات الإلكترونية المقدمة والتحول الرقمي ، واستمع إلى شرح حول تجربة التنفيذ القضائي وأثرها على النيابات والمحاكم. ثم قام بجولة في ادارة البحث الجنائي - قسم الجرائم الالكترونية؛ تعرف خلالها على آلية العمل في الإدارة وخدماتها، والبرامج والأنظمة التقنية المعمول بها، بما يتناسب مع متطلبات مكتب التحقيقات والمعلومات .

وجدير بالذكر أن جدول الوفد تضمن زيارة عدد من الادارات ذات الصلة بالعمل الأمني والقضائي بالمملكة الأردنية، منها إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمديرية الأمن العام، وادارة المعلومات الجنائية، وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومعهد العلوم الجنائية .