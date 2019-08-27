من جهتها، قالت إيمان القاسم، مديرة الموارد البشرية في مجموعة اينوك: "إن التحديات التي تواجه المرأة هي فرصة لها لتثبت كفاءتها وتمدها بالمزيد من الخبرات للمضي قدماً في مسيرة النجاح والازدهار. فقد وضعت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات دعم المرأة نصب أعينها حتى لا تقف وحيدة في وجه هذه التحديات. نصيحتي للمرأة الإماراتية أن تضع هدفها عالياً وستجد الجميع حولها داعمين لها ومساندين لقرارتها، ولا بدّ لها من الاقتداء بالنماذج القيادية النسائية التي بلغت أرفع المناصب في دولة الإمارات، مثل معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وغيرهن كثيرات."

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