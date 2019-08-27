كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف عززت دبي قطاع الترفيه في المنطقة؟

تشهد مكانة الشرق الأوسط كوجهة عالمية للمناسبات الترفيهية الضخمة تطوراً كبيراً مدفوعة بالتزام دبي المستمر بإطلاق العديد من المشاريع ودخول المملكة العربية السعودية إلى السوق.

ويقول خبير في الصناعة إن التزام المملكة العربية السعودية بتنظيم الأحداث المباشرة قد أعطى سوق الشرق الأوسط دفعة كبيرة مع زيادة موردي الإضاءة المحترفة وتكنولوجيا الصوت والفيديو في المنطقة.

وتعمل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية (GEA)، المسؤولة عن تطوير وتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، على تكثيف زخم الأحداث المباشرة كجزء من التزام رؤية المملكة 2030 بإقامة مجتمع أكثر حيوية.

وأوضح ديشان إسحاق، مدير العرض الأول لمعرض Prolight + Sound Middle East الذي سيقام في دبي – مركز دبي التجاري العالمي من 15 إلى 17 أكتوبر “يشتمل الالتزام على استثمارات ترفيهية كبيرة، بما في ذلك مناطق الجذب السياحي والعروض والثقافة والطبيعة والرقمية والرياضية ومشاهدة المعالم”.

بدأت علامات ما سيحدث في المملكة العربية السعودية مع Cirque du Soleil، العلامة التجارية الترفيهية الحية، التي تقدم أول أداء لها في المملكة وصياغة اتفاق بين Feld Entertainment، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج وتقديم الترفيه العائلي.

كما أقامت الهيئة شراكات مع منتجين رئيسيين آخرين للحدث، بما في ذلك National Geographic Encounter و IMG Artists و LuxuryKSA.

وقال إسحاق: “ستحتاج هذه الاتفاقيات إلى بناء أماكن جديدة لهذه البرامج الترفيهية، مما يزيد من فرص الإمداد في البلاد”.

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ويأتي التوسع السعودي في الوقت الذي تواصل فيه دبي الاستثمار للحفاظ على مكانتها كمركز ترفيهي في المنطقة مع أحدث عرض لها هو ملعب كوكا كولا الداخلي متعدد الأغراض.

“لقد وضعت دبي معيارًا جديدًا مع هذه الساحة التي يمكن أن تستضيف بشكل مريح 17000 شخص في أكبر مكان داخلي للتحكم في المناخ في المنطقة”.

وستضم الطبعة الرابعة من معرض Prolight + Sound Middle East هذا العام أكثر من 50 شركة عارضة من 10 دول، ومن المتوقع أن تجتذب أكثر من 2700 زائر ومحترف تجاري.

وأضاف إسحاق قائلاً: “يجذب المعرض بشكل متزايد بعضًا من أكبر الأسماء التجارية التي تتطلع إلى جلب أحدث التطورات التكنولوجية في المنطقة”.

ويستعد خبراء دوليون لتبادل المعرفة في منتدى تطوير التكنولوجيا والترفيه لحضور الفعاليات، والذي سيعقد جنبا إلى جنب مع Prolight + Sound Middle East في دبي، بحسب موقع زاوية.