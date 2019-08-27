كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مطعم في دبي يحول بقايا الطعام إلى أطباق شهية

هدر الطعام هو مشكلة في العديد من المطاعم والفنادق في الإمارات، حيث تنتج البلاد حوالي مليوني طن من النفايات الغذائية كل عام، أي حوالي 197 كيلوغرام لكل ساكن، وضمن إطار الجهود لمعالجة هذه المشكلة، افتتح في دبي مطعم يقدم وجبات شهية من بقايا الطعام.

المطعم افتتح في مارس من قبل ثنائي الطهي جيسي بليك وكيت كريستو ويعمل على إعادة تدوير الأطعمة، ويقدم أطباق الطعام بطريقة تجعلها جذابة للغاية، فهي مليئة بالألوان، وروائحها لا تصدق.

وعندما تطلب وجبات الطعام، يخبرك العاملون في المطعم أن وجبتك تم تحضيرها من بقايا وجبة تم إعدادها في وقت سابق، ولكن لا داعي للقلق، حيث يتم تجميد الوجبات في الثلاجة قبل تقديمها مرة أخرى للزبائن.

وعند زيارة المطعم، لن تصديق أن وجبة الطعام الشهية التي تقدم لك، كان يمكن أن تنتهي في مكب النفايات، وأفضل ما في هذه التجربة المكونة من 7 دورات لأطباق الطعام المعاد تدويرها أنها لا تكف سوى 99 درهم، فهي تنافس أي وجبة طعام فاخرة تقدم في المدينة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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