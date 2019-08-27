كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أفضل مناطق دبي لتحقيق عوائد الإيجار؟

توفر شقق واحة دبي للسيلكون (DSO) أفضل عوائد إيجار إجمالية في دبي بنسبة 9.5 في المائة، وفقًا لأحدث تقرير عن Property Finder.

ويبلغ متوسط ​​عائد الإيجار في النقاط الساخنة العالمية مثل لندن (2.7 في المائة) وهونغ كونغ (2.4 في المائة) ونيويورك (2.9 في المائة) وسنغافورة (2.5 في المائة)، بينما تقدم دبي عوائد أعلى بمتوسط أكثر من 7 في المائة.

عائدات الإيجار، واحدة من أهم الاعتبارات للمستثمرين على المدى المتوسط ​​والطويل، وهي إيرادات الإيجار (الأموال التي يدفعها المستأجر إلى المالك) مقسومة على سعر شراء العقار.

وفي النصف الأول من العام، أثبتت DSO أنها الأكثر ربحًا، في حين أن المجتمعات الجديدة مثل ميدان و Damac Hills عرضت إيرادات إيجار إجمالية بلغت 9.3 بالمائة و 8.9 بالمائة على التوالي.

واستمرت المناطق المفضلة للمستثمرين مثل المدينة الدولية (8.4 في المائة) ومدينة دبي الرياضية (8.4 في المائة) والمدينة الدولية للإنتاج الإعلامي وأرجان (7.6 في المائة) في تحقيق عوائد جيدة للمشترين.

وأضاف التقرير أنه من بين مجتمعات الفلل والمجمعات السكنية في دبي، حققت Town Square أعلى عائد إجمالي بلغ 7.8 في المائة في النصف الأول من عام 2019. تلا ذلك الينابيع (6.6 بالمائة)، وريم ميرا (6.4 بالمائة)،و مودون (6.3 بالمائة) وجميرا فيليج سيركل (6.2 بالمائة).

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وتقدم مجتمعات الفلل الفاخرة مثل نخلة جميرا، ونخلة جميرا جاردن هومز، وتلال الإمارات، وجزر جميرا ومدينة محمد بن راشد عائدات أصغر تتراوح ما بين 2 إلى 4 في المائة.

ويقدم مجتمع الريف الميسور التكلفة من حيث تقديم عوائد إيجار إجمالية في أبوظبي للشقق والفلل / المنازل السكنية بنسبة 8.5 في المائة و 6.7 في المائة على التوالي.

وتحظى الشقق في الغدير (8.3 بالمائة) وشاطئ الراحة (7.2 بالمائة) أيضًا بالاهتمام لدى المستثمرين، في حين أن الفلل والمنازل في حدائق الراحة (5.7 بالمائة) تحظى بشعبية أيضًا لدى الباحثين عن أفضل عوائد.

وقدمت الشقق في مدينة الإمارات في عجمان أفضل عائد إيجار في الإمارات بنسبة 11 في المائة. كما وفرت قرية الحمراء في رأس الخيمة (9 بالمائة) ووسط عجمان (8 بالمائة) لمشتري الشقق عائدات تأجير قوية، بحسب أريبيان بيزنس.