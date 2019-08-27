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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة فولكس فاغن باسات الجديدة تصل إلى الإمارات
وصلت سيارة فولكس فاغن باسات الجديدة إلى الشرق الأوسط، مع تصميم أكثر جرأة وتقنيات مطورة في أحدث طراز.
ومن المؤكد أن السيارة لديها مظهر جديد، مع ما تسميه شركة فولكس فاغن خط سقف “يشبه الكوبيه” وشبكة أمامية أكثر هيمنة.
هناك أيضًا لوحة أدوات جديدة في الداخل ونظام ترفيهي مغطى بالزجاج مع شاشة لمس. والآن، تمشياً مع العديد من سيارات فولكس فاغن، تأتي سيارة باسات في ثلاثة مستويات من القطع: خط الاتجاه ، خط الراحة ، الخط الرفيع.
تحت غطاء محرك السيارة نجد محرك 2.5 لتر يصل بك إلى سعرة 190 كيلومتر في الساعة في ثوان قليلة.
وتعتبر سيارة باسات أداة مهمة لفولكس فاغن في المنطقة حيث تستحوذ على حوالي 20 في المائة من مبيعات الشركة.
سيبدأ سعر هذا الإصدار الجديد من 95407 درهم باستثناء ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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