سامح لطفى يحصد جائزة التميز من سلطنة عمان



أمل العامري -سلطنة عمان

خلال مشاركته في أعمال ملتقى " راقٍ بأخلاقي " تحت عنوان الشباب ثروة وطن بصلالة بعمان تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه الذي نظمته جمعية المرأة العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية .

قام معالى الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بتسليم درع التميز الى اللواء / سامح لطفي رئيس مجلس امناء مؤسسة المنجزين العرب امس في ختام ملتقي راقي بأخلاقي المنعقد بمدينة صلالة بسلطنة عمان في حضور الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ، والشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية ، وصاحب السعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار ، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الجمعيات .

من جانبه أكد لطفي ان تكريم مؤسسة المنجزين العرب خلال ملتقى راقي بأخلاقي جاء تتويجا لأعمال ومبادرات المؤسسة على مدار أربع سنوات مشيرا إلى أهمية المؤتمرات والملتقيات العربية التى تجمع قيادات وكوادر العمل الاجتماعي والتنموي للتعرف على المبادرات الإيجابية المتميزة المختلفة في العالم العربي ، وأشاد لطفي بدور جمعية المرأة العمانية بقيادة الدكتورة نور الغسانية في تأسيس وتنظيم ونجاح الملتقى للعام الرابع على التوالي في صلالة لافتا إلى أن مدينة صلالة أصبحت منصة ل ملتقيات وتجمعات المنجزين والمبدعين من جميع أنحاء الوطن العربي ، وذلك بفضل ودعم ورعاية وتشجيع الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار ، الذي يسعى دائما إلى تميز جميع الفعاليات التى تقام في صلالة وخروجها في صورة مبدعة ومشرفة وراقية .

كما أعلن اللواء سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة أن اللجنة العليا لمونديال المنجزين العرب اختارت السلطنة ضيف شرف المونديال هذا العام في نسخته الأولى في ديسمبر القادم في القاهرة تقديرا لما تحقق من إنجازات على ارض السلطنة في عهد جلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه – ويعد هذا المونديال أكبر تجمع عربي إيجابي لأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة. وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب ان اهم أهداف الاتحاد العرب رصد وتوثيق الإيجابيات والإنجازات العربية والعمل على نشرها وانتشارها بجانب إلقاء الضوء على قصص النجاح المؤثرة والملهمة للآخرين ونشر ثقافة الإنجاز والتعريف ببطولات أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريم وتتويج المنجزين في الدول العربية في المجالات المختلفة.