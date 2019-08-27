صحة الرياض تستعد لانطلاق حملة توعوية للصحة المدرسية تحت عنوان صحتي_في_مدرستي

أمل العامري-الرياض



بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور/ محمد بن عبد العزيز

التويجري

تطلق صحة الرياض ممثلة بإدارة الصحة المدرسية حملة توعوية تزامنا مع عودة أبنائنا وبناتنا الطلاب إلى المدارس

(صحتي في مدرستي) وتهدف الحملة إلى تعريف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية المطبقة في المدارس. حيث سيقوم منسوبي الصحة المدرسية وفرقها بالمراكز بتقديم شرح للزوار حول نشاطات الصحة المدرسية في المدارس والخدمات الوقائية والتوعوية والعلاجية التي تقدم للطلاب والطالبات في المجتمع المدرسي وتسعى الحملة إلى حث أولياء الأمور للتجاوب مع البرامج والمبادرات المدرسية وأهمية متابعتهم لحالات أبنائهم وبناتهم المحالة من المدرسة إلى المركز الصحي.

والجدير بالذكر أن صحة الرياض نفذت في العام الدراسي 1439/1440هـ برنامج الفحص الاستكشافي الذي يهدف الى اكتشاف الامراض المبكرة وإجراء التدخلات الطبية للحالات المكتشفة في وقت مبكر والذي يتمثل الهدف الاستراتيجي له في تعزيز الحالة الصحية للطلاب والطالبات وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تم فحصهم والتأكد من إحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية المعنية

Advertisements

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من إزالة المخالفات على المقصف المدرسي والبيئة المدرسية المحولة لنا عبر مركز بلاغات 937 من أولياء الأمور وقيام الفرق الصحية بزياراتها والتأكد من ازالتها.

كما تهدف الزيارات الميدانية لفرق الصحة المدرسية للتأكد من سلامة البيئة المدرسية وصحة مياه الشرب حسب الاشتراطات الصحية

وكما تم تنفيذ مبادرة خفض معدلات السمنة ( رشاقة ) التي تهدف الى خفض نسبة السمنة 5% بحلول عام 2020م وتتضمن تقديم التوعية الصحية بقياس مؤشر كتلة الجسم والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية كما تم تحويل الحالات السمنة المكتشفة لمراكز الرعاية الصحية.