الامارات | 1.7 مليون متر مربع مسطحات خضراء في دبي خلال عام

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون متر مربع مسطحات خضراء في دبي خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأن محصلة ما تمت زراعته من قبلها لزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة العام الماضي بلغ 1.7 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، و44 ألف شجرة.

وأضافت في بيان لها، أمس، أنها انتهت من زراعة 172 هكتاراً، وهو ما يساوي مليوناً و720 ألف متر مربع، ليصل مجموع المساحات المزروعة حتى نهاية 2018 إلى 3701 هكتار.

وقال مدير عام بلدية دبي، داود الهاجري: «تم البدء بزراعة أشجار البيئة المحلية، كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة، مع القيام بتطوير الزراعة وإعادة هندستها في طرق وميادين دبي»، مضيفاً أنه تم لأول مرة إدخال أشجار جديدة تتحمل بيئة الإمارات، كأشجار البوسيدا والكاسيا الخضراء، التي تم إنتاجها في مشاتل البلدية.