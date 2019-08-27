الامارات | محتال يستولي على أموال المسافرين بتذاكر وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محتال يستولي على أموال المسافرين بتذاكر وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ عدد من أفراد الجاليات الآسيوية المقيمين في المنطقة الوسطى في الشارقة، عند السفر إلى دولهم خلال إجازاتهم السنوية، بعدم وجود حجوزات بأسمائهم لدى إحدى شركات الطيران التي كانوا مسافرين على متن رحلاتها، حيث اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية احتيال من قبل شخص يعمل لدى شركة سياحية في مدينة الذيد، أوهمهم بأن لديه عروضاً خاصة بحجز مقاعد بأقل وأرخص الأسعار، وتقدم 21 شخصاً من المتضررين ببلاغات إلى مركز شرطة الذيد، تفيد بوقوعهم ضحايا للاحتيال من قبل الموظف، وتم القبض على المتهم الذي برر جريمته بمروره بضائقة مالية، وتراكم الديون على كاهله.

وفور تلقي شرطة المنطقة الوسطى البلاغات شكلت فريقاً أمنياً للبحث والتحري، والقبض على المشتبه فيه، الذي توارى تماماً عن الأنظار بعد أن استولى على أموال الضحايا، وغيّر موقع سكنه، وأغلق هاتفه، وفي غضون 48 ساعة من تلقي البلاغات، تمكن الفريق من التوصل إلى المشتبه فيه، والقبض عليه، وأقر بارتكابه الجريمة، مبرراً ذلك بأنه يواجه ديوناً تزيد على 100 ألف درهم، حيث لجأ إلى هذا الأسلوب في محاولة لتسديد ديونه، وأضاف أنه كان يجري عمليات الحجز ذهاباً وعودة من شركة الطيران المذكورة للراغبين في السفر، إلا أنه لا يورد المبالغ التي يتسلمها إلى الشركة، حيث يتم إلغاء إجراءات الحجز تلقائياً من قبل الشركة.

وبناء على اعترافات المتهم تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة.

ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، العقيد حمد عبدالله الريامي، أفراد المجتمع إلى التأكد من طبيعة الجهات التي يتعاملون معها، وعدم الاستجابة للإغراءات التي تقدم لهم من قبل محتالين، واتباع الخطوات والإجراءات السليمة عند قيامهم بإنجاز مثل هذه المعاملات، مؤكداً استمرار جهود شرطة الشارقة في ملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم، أياً كانت الحيل والأساليب التي يتبعونها في ارتكاب جرائمهم وأفعالهم.