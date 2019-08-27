الامارات | افتتاح حضانتين جديدتين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حضانتين جديدتين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس الشارقة للتعليم عن افتتاح حضانتين جديدتين تزامناً مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية، ليصبح عدد الحضانات بالإمارة 28 حضانة، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المسجلين في الحضانات وصل إلى ما يقارب 1500 طفل وطفلة، وبكادر وظيفي 344 موظفة، مؤكداً أن نسبة التوطين في الحضانات 100%.

وتفصيلاً، أكدت مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، مريم جابر الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة الحضانات الحكومية في المجلس حرصت على توفير رعاية مبكرة مستدامة لتحقيق النمو الشامل والمتكامل للطفل، وتوفير بيئة تعليمية معززة لمجتمع الحضانات، وذلك عبر عملها صيانة دورية للحضانات، وإنشاء حضانات جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة للأطفال، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء حضانتين جديدتين، وسيتم افتتاحهما بالتزامن مع بداية العام، وتضم 120 طفلاً وطفلة، ليصل عدد الحضانات إلى 28 حضانة، إضافة إلى حضانتين موجودتين في الدوائر الحكومية تقوم إدارة الحضانات بالإشراف عليهما فقط.

وتابعت: «إن الإدارة في المجلس حرصت على بناء شراكة فعالة مع ولي الأمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس الشارقة للتعليم، ما يؤهل الطفل للالتحاق برياض الأطفال باستعداد كامل، إذ إن عدد الأطفال لهذا العام ممن تم قبولهم وفق الشروط المنصوص عليها وصل إلى ما يقارب 1500 طفل».

وأضافت مريم جابر الشامسي أن إدارة الحضانات في مجلس الشارقة للتعليم استطاعت إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنات، إذ بلغت نسبة التوطين في جميع الحضانات 100%، سواء على المستوى الإداري أو التعليمي، حيث إن جميع المشرفات والمعلمات والإداريين من المواطنات اللواتي يحملن شهادة البكالوريوس، مبينة أن عدد الموظفات وصل إلى 344 موظفة.

وأشارت إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على الحضانات الحكومية، وذلك بسبب الخدمات المميزة التي تقدمها من حيث الاهتمام بالأطفال ورعايتهم، لافتة إلى أنه يتم استقبال الأطفال بناء على شروط معينة، أهمها أن تكون الأم عاملة في الشارقة، لافتة إلى أن عدد المسجلين في هذا العام وصل إلى 6000 طفل عبر التطبيق الذكي، ولكن تم استقبال الأطفال الذين استوفوا جميع الشروط نظراً لزيادة الأعداد.

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ولفتت مدير إدارة الطفولة المبكرة إلى أن مواقع الحضانات في إمارة الشارقة يتم تحديدها وفق حجم الطلب عليها في الضواحي والأحياء السكنية بكل مدينة، وهي موزعة على مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

6000

طفل عدد المسجلين

بالحضانات عبر التطبيق

الذكي هذا العام.