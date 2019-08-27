الامارات | بلدية دبي: زجاجات مياه طلاب المدارس آمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: زجاجات مياه طلاب المدارس آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت بلدية دبي، «إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التحذير من زجاجات مياه المدارس للأطفال، وإنها تتكون من مادة (بي سي7)، التي تسبب السرطان، شائعة».

ودعت إدارة الصحة والسلامة بالبلدية، في تعميم أصدرته أمس، الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر نحو الشائعات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية المتوافرة للعرض أو التداول في إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكدت أن المواد الملامسة للأغذية، ومنها حافظات المياه للأطفال، المستوردة والمتداولة في السوق المحلية أو المصنّعة محلياً تخضع للرقابة، والتحقق من مطابقتها لمواصفات واشتراطات السلامة، وفق أفضل المواصفات العالمية، ويتم إجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامتها، وخلوها من المواد الضارة، ومنها فحص مادة «البيسفينول أ» والمعادن الثقيلة.

وقالت الإدارة إن بلدية دبي تتابع، من خلال أنظمة الاستدعاء والاستقصاء في نظام «منتجي»، حالة المنتجات الاستهلاكية التي قد تؤثر في سلامة المستهلكين، وتوعيتهم باستمرار، مناشدة الأفراد والمؤسسات بسرعة الإبلاغ والتواصل معنا عبر تطبيق «منتجي»، في كل ما يتعلق بسلامة وتسجيل المنتجات الاستهلاكية.