الامارات | صاحب مصنع يحاول تسريع الإجراءات بـ «الرشوة»

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مصنع يحاول تسريع الإجراءات بـ «الرشوة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بعرض رشوة على موظف يعمل مفتشاً في وزارة التغير المناخي والبيئة، من أجل تسريع إجراءات إصدار شهادة للمصنع الذي يملكه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم توجه موظف في وزارة التغير المناخي والبيئة للتفتيش على مصنع لصناعة الأخشاب بالمنطقة الصناعية في الشارقة، ورصد بعض الملاحظات، وأخبر بها صاحب المصنع ليعدلها، لكنه فوجئ بصاحب المصنع يعرض عليه رشوة ليتغاضى عن الملاحظة، ويسرّع إجراءات استخراج شهادة استيفاء الشروط، لكن المفتش أبلغ الشرطة، وتم عمل كمين لإثبات الواقعة، والقبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة والمحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. واستمعت المحكمة لأقوال مفتش وزارة التغير المناخي والبيئة، الذي أكد أنه بعد تفتيشه المنشأة تبين وجود ملاحظات يجب استيفاؤها، وقبل انصرافه من المصنع عرض عليه المتهم رشوة لتسريع الإجراءات، فأبلغ الشرطة بالواقعة، التي بدورها قامت بعمل كمين بالتعاون معه، وقبضت على المتهم متلبساً بتقديم 1000 درهم رشوة لموظف عام. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الثامن من سبتمبر المقبل لتقديم الدفاع.