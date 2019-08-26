العين (الاتحاد) استحدث قسم الطوارئ بمستشفى توام إحدى منشآت شركة (صحة) آليات وتقنيات جديدة لاستقبال وإسعاف حالات الإصابة بالجلطات الدماغية، ويستقبل القسم نحو 120 ألف حالة سنوياً ويتراوح عدد الحالات التي يتم إدخالها بين 10 - 15 % فيما بلغ إجمالي عدد إصابات الحوادث التي استقبلها القسم خلال النصف الأول من العام الجاري 319 حالة متفاوتة.

وقال الدكتور تتي جليجانش مدير القسم: باشر القسم مؤخراً تشغيل أحدث أجهزة فحص الدم للحصول على نتائج سريعة عالية الدقة لكافة الحالات حيث يمكن الجهاز من إجراء 9 أنواع من فحوصات الدم لتحديد طبيعة الحالات وتحويلها إلى التخصصات التي تلزم للعلاج في الوقت المناسب بمعرفة وإشراف أطباء استشاريين يعملون على مدار الساعة.

كما أن القسم استحدث مؤخراً عنبراً خاصاً مجهزاً (مابو) لتشخيص الحالات وتحديد طبيعتها لتسريع عملية إسعاف الحالات خاصة حالات الأمراض الباطنية، وافتتح عيادتين لاستقبال الحالات المرضية الروتينية (الحالات السريعة ) كحالات الرشح والإنفلونزا وما شابهها.

وأوضح رئيس القسم أنه تم كذلك افتتاح قسماً جديداً لتقييم حالات الأمراض النسائية التي ترد إلى قسم الطوارئ خاصة حالات الحوامل للتسهيل على المراجعات وتخفيض حدة الازدحام والحفاظ على مستوى جودة الخدمات على مدار الساعة.

من جهته أوضح معاوية توفيق جبر مدير الهيئة التمريضية بقسم الطوارئ بمستشفى توام أن القسم يضم نحو 44 طبيباً من الاستشاريين والاخصائيين فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة التمريضية نحو 110 ممرضين وممرضات من المرخصين في طب الطوارئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 120 ألف مراجع لـ «طوارئ توام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.