إغلاق منشآت طبية خاصة لمخالفتها الترخيص في دبي

دبي (الاتحاد)

أغلقت هيئة الصحة بدبي مجموعة من المنشآت الطبية الخاصة، لمخالفتها شروط الترخيص والقواعد العامة والأصول الطبية المعمول بها والمتعارف عليها المعتمدة لدى الهيئة، وشمل ذلك عيادات ومراكز طبية وصيدليات، تبين من أعمال التفتيش والمراجعة تجاوزاتها الطبية ومخالفتها القانونية، التي وصلت إلى حد الإغلاق.

وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، أن «صحة دبي» تقدر القطاع الصحي الخاص، وتتعامل مع منشآته بوصفه شريكاً للهيئة في تقديم الخدمات الصحية وتطويرها، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حق أية مخالفات طبية، تؤثر بشكل أو بآخر على سلامة المتعاملين والمرضى، أو مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح أن من بعض المخالفات التي نتج عنها الإغلاق وفرض الغرامات المالية، عدم توافر الأجهزة الضرورية في غرف العمليات وفق المنصوص عليه والمعتمد، وعدم توافر بعض أدوية الطوارئ المهمة. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت قرارات أخرى تخص إغلاق غرف عمليات لمدة زمنية محددة وفقاً لتوصيات لجنة الممارسات الطبية، مع إعادة تقييم الغرف بعد مدة الإغلاق للتأكد من زوال المخالفات.