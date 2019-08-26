«سعود بن صقر» الخيرية تطلق «خلونا نساعدهم»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) انطلقت أمس بمركز المنار مول التجاري حملة «خلونا نساعدهم» تبرع لتعليمهم في عام التسامح، والتي تبنتها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية للمساهمة في نشر التعليم وإتاحة حق التعليم للطلاب المحرومين وتعزير روح التسامح بين أفراد المجتمع، بحسب سمية حارب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكدت السويدي أن الحملة انطلقت أمس وتستمر لمدة شهر وتستكمل برنامجها الخيري في منصة جديدة في مركز الحمرا مول في رأس الخيمة حتى نهاية العام الدراسي 2019-2020 والتي يهدف من خلالها تغطية احتياجات الطلبة المعوزين ودعم التعليم في الإمارة للطلاب والأسر المتعثرين ماديا؛ وجمع تبرعات تصل إلى 5 ملايين درهم، مشيرة إلى أن الحملة لن تكون مجرد صناديق للتبرع بل سيتخللها فعاليات ومسابقات وأنشطة تثقيفية وتوعوية ترتبط بنشر روح التسامح والتعاون والتشجيع على التطوع وأهمية العمل الإنساني والخيري وتخصيص ركن خاص للقراءة، وركن للتسامح.

وأوضحت أن الحملة تطلق عنانها للعام الثاني على التوالي بعد أن لمست نجاح الحملة الماضية، والتي استفاد منها أكثر من 600 طالب وطالبة علم موزعين على 59 مدرسة حكومية وخاصة وجامعة، منوه أن الحملة خصصت حساب بنكي للتبرع والسحب الفوري وصناديق التبرعات والحصالات لتسهيل عملية التبرع والتمكن من جمع أكبر قدر من التبرعات.

من جهة أخرى وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة رأس الخيمة لطلب والعلوم الصحية بخصوص المنح الدراسية التي خصصت للطلاب المتميزين ضمن مبادرة «صناع المستقبل» والتي منحت لـ20 طالباً وطالبة من طلبة الدخل المحدود لإلحاقهم في قسم بكالوريوس التمريض.

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