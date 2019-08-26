القبض على نصاب حجوزات السفر بالشارقة

الشارقة(الاتحاد)

ألقت شرطة الشارقة القبض على شخص آسيوي، نصب على عدد من مواطنيه المقيمين بالمنطقة الوسطى، الذين فوجئوا بعد أن حزموا أمتعتهم استعداداً للسفر إلى بلدانهم لقضاء إجازاتهم السنوية، بعدم وجود حجوزات بأسمائهم لدى إحدى شركات الطيران التي أعدوا للسفر على متن رحلاتها، حيث اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب

واحتيال من قبل شخص يعمل لدى شركة سياحية بمدينة الذيد، أوهمهم بأن لديه عروضاً خاصة بحجز مقاعد بأقل وأرخص الأسعار. حيث تقدم 21 شخصاً من المتضررين ببلاغات إلى مركز شرطة الذيد.

وفي غضون «48» ساعة تمكن الفريق من التوصل إلى المشتبه به والقبض عليه، حيث أقر بارتكابه الجريمة، مبرراً ذلك بأنه يواجه ديوناً تزيد على المئة ألف درهم، حيث لجأ لهذا الأسلوب في محاولة لتسديد ديونه، وأفاد بأنه كان يقوم بالفعل بإجراء عمليات الحجز للذهاب والعودة من شركة الطيران المذكورة للراغبين في السفر، إلا أنه لا يقوم بتوريد المبالغ التي يتسلمها إلى الشركة، حيث يتم إلغاء إجراءات الحجز تلقائياً من قبلها.

ودعا العقيد حمد عبدالله الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أفراد المجتمع إلى التأكد من طبيعة الجهات التي يتعاملون معها، وعدم الاستجابة للإغراءات التي تقدم لهم من قبل المحتالين.