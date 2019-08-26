جلسة حوارية: مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية

الشارقة (الاتحاد) نفّذت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة متمثلة بقسم مكافحة المخدرات في المناطق الخارجية جلسة حوارية توعوية للوقاية من المخدرات بعنوان» العالم الافتراضي للمخدرات» ضمن جلسات المعرفة التي ينظمها مجلس شباب الشارقة بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بهدف نشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، والتي أقيمت في مجلس دبا الحصن بحضور العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية وأحمد جمعوه الحيائي رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن وعدد من مديري الدوائر وجمع من أهالي مدينة دبا الحصن.قدم الجلسة المقدم خميس محمد النقبي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمناطق الخارجية والتي أكد فيها على أهمية تعزيز محور مكافحة الجريمة والوقاية منها وإيجاد شراكة فعالة بين الجهاز الأمني وأولياء الأمور نحو تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. وأشار النقبي إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، وتعد الأسرة لبنة المجتمع الأساسية التي ينبغي العمل على حمايتها وتحصينها ضد آفة المخدرات ودعا المقدم خميس الأسرة إلى الالتفات لما يجري حولها من مخاطر تهدد كيانها وأبناءها والقيام بدورها في حمايتهم والابتعاد بهم عن مستنقع المخدرات.

وعلى هامش الجلسة اطلع الحضور على المعرض المصاحب والذي يحوي نماذج حية للمواد المخدرة وآثارها السلبية على المتعاطين من أفراد المجتمع كما يحمل المعرض في طياته الجوانب التوعوية الخاصة بالتصدي لهذه الآفة.

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