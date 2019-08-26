شرطة دبي تبحث التعاون مع «حمدان بن محمد لإحياء التراث»

دبي (الاتحاد)

التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، مع عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وفي مستهل اللقاء، أكد المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون، ومد جسور التواصل كافة مع الشركاء لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى درجات التميز.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمشاركة شرطة دبي في برنامج «مسموح» الذي يبث عبر شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإضافة إلى التطرق لمساعدة ودعم المتعافين من المخدرات في استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية لنوع محدد من الوظائف.

وقدم اللواء المنصوري نبذة للحضور عن جهود القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في احتواء ومساعدة المتعافين والتائبين من المخدرات، حيث احتوت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال برنامج «احتواء» في مركز حماية الدولي العديد من متعاطي المخدرات وإحالتهم للمراكز المختصة لتلقي العلاج وإعادة التأهيل، ووفقاً للمادة 43 من قانون مكافحة المخدرات التي تعفي المساءلة القانونية كل من يتقدم طواعية أو يبلغ عنه أهله، وأضافت مؤخراً المتعاطين الذين يبلغ عنهم أصدقاؤهم.

ومن جانبه، أشاد عبدالله بن دلموك، بالتعاون مع القيادة العامة بشرطة دبي، مشيراً إلى أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فتح باباً للتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل من خلال برنامج «مسموح» الذي يبث عبر إذاعتي دبي للقرآن وإذاعة الأولى.