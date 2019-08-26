20 ألف عملية تفتيش إلكتروني لتراخيص البناء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي، أنها حققت ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة في النصف الأول للسنة الجارية 2019 أكثر من 8,000 رخصة بناء، تم إنجازها في أقل من 10 أيام عمل، وأكثر من 2000 رخصة بناء تم إنجازها في أقل من يوم عمل، مؤكدة أنها لم تسجل أي تأخير في المعاملات المنجزة، وأنها ما زالت في حالة تنافس لإنجازا لرخص في عدد أيام أقل من مؤشر الأداء المطلوب.

وأوضحت إدارة تراخيص البناء أنها أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري كذلك قرابة 20 ألف عملية تفتيش في المنظومة الإلكترونية لتراخيص البناء.

وارتفعت بلدية مدينة أبوظبي 6 مراكز على مستوى العالم في تقرير تنافسية الأعمال الصادر من البنك الدولي ضمن فئة خدمات تراخيص البناء للعام 2018، ما ساهم في صعود تصنيف إمارة أبوظبي إلى المركز الثاني عشر على مستوى العالم في جميع الفئات لتقرير تنافسية الأعمال، وذلك ثمرة للسياسات الحكيمة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وسعيها الدائب نحو الارتقاء بجميع الخدمات، تحقيقاً لهدف إسعاد المجتمع والمتعاملين والشركاء.

وقد باشرت بلدية مدينة أبوظبي بعد مشاركتها في تقرير التنافسية من البنك الدولي في إجراء التغييرات والتحسينات في إجراءات التراخيص في المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، لتكون مواكبة للمعايير العالمية التنافسية.

وضمن الإطار ذاته، شاركت إدارة تراخيص البناء في اعتماد دليل الأحكام الفنية للبناء السكني، وقد عقدت البلدية عدة ورش عمل استهدفت المكاتب الاستشارية لشرح الدليل من باب توضيح وتسهيل استخدام الدليل الجديد.

وعلى صعيد المبادرات، فقد أطلقت إدارة تراخيص البناء مبادرتها الخاصة بإعادة تأهيل المباني الحكومية، بيئياً وجمالياً، وذلك مطلع أغسطس الجاري.