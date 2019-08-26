«نقل أبوظبي» و«المتكامل» يطلقان مجلس الشباب

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي ومركز النقل المتكامل عن إطلاق مجلس الشباب الذي يضم 14 موظفاً من الجهتين بهدف تمكين الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم ونشر السعادة بين الموظفين وتعزيز الإيجابية والإبداع في بيئة العمل عن طريق تنظيم مبادرات داخلية تم عرضها خلال المعرض المصاحب لحفل الإطلاق الرسمي. وذلك بحضور معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وخليفة المزروعي وكيل الدائرة وعبدالكريم الرئيسي، مدير عام المركز.

ويرى مجلس الشباب أنها فرصة مثالية لتبادل الخبرات والآراء ومنصة تجمعهم ببعض لتجاوز التحديات من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها، الأمر الذي يمكنهم من تعزيز دورهم الفاعل في عملية التنمية والبناء التي تشهدها الإمارة في جميع القطاعات. إضافة إلى إيمانه بأن تحقيق السعادة في بيئة العمل من أهم الأسس والشروط الواجب توفرها لنشر الإيجابية بين الموظفين بالاستناد إلى أن من أولويات الأجندة الوطنية التقدم المستمر في مؤشر السعادة للارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الرفاهية، وترسيخ السعادة كقيمة كبرى، يسعى من خلالها الموظف إلى تحقيق طموحاته في العمل.

كما أن فريق المجلس يسعى إلى تبني العديد من الأفكار لتعزيز المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات في الترتيب العالمي لأسعد شعب بفضل اهتمام حكومتنا الرشيدة صاحبة الرؤية الواضحة في نشر الإيجابية والسعادة للمواطن والمقيم والزائر لتكون الإمارات في الطليعة على المستوى العالمي.