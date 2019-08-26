«المتحدة للطباعة»: توزيع 10 ملايين كتاب مدرسي

محمد الأمين (أبوظبي)

بدأت «المتحدة للطباعة والنشر» ذراع الطباعة التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أمس، توزيع 10 ملايين و 200 ألف نسخة من الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2019- 2020، على مستوى الدولة، حسب ما أفاد به سلطان سعيد الحاتمي، المدير التنفيذي للشركة.

وأكد الحاتمي، أن عمليات التوزيع على المدارس الحكومية البالغ عددها 597 مدرسة سيتم الانتهاء منه الخميس المقبل، على أن يتم البدء بالتوزيع على المدارس الخاصة والدولية وعددها 562 مدرسة غداً، موضحا أن الكتب الجديدة تغطي 572 مساقاً تطرحها الوزارة في مختلف المراحل الدراسية، وستوزع على 766 ألف طالب وطالبة، وقد روعي عند طباعتها معايير ومواصفات صحية عدة؛ من بينها حجم الكتاب ووزنه ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع والتسليم يشارك فيها أكثر من 600 موظف، واستخدمت أحدث وسائل التكنولوجيا في عمليه التسليم، حيث طورت آلية التسليم باستخدام الماسح الرقمي (PDA) في عملية التعبئة والتسليم لزيادة الدقة وجودة مستوى الخدمة، كما تم وضع جميع إمكانيات الشركة لنجاح عملية الطباعة والتوزيع الذي تم بهذه الدقة والسرعة بفضل الدعم المقدم من كافة إدارات قطاعات الوزارة ومتابعة قيادات وزارة التربية والتعليم.

انتظام المعلمين والإداريين

ومن جهتها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الانتهاء من جميع الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مدارس الشراكات التعليمية الممولة حكومياً والبالغ عددها 12 مدرسة حكومية منها 9 مدارس في أبوظبي و3 في العين وتدار عن طريق القطاع الخاص، حيث تستقطب تلك المدارس 15 ألف طالب وطالبة من المواطنين (مجاناً)، وذلك ابتداء من العام الدراسي الجديد.

من جهة أخرى، انتظمت أمس الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية لجميع المراحل الدراسية في مدارس إمارة أبوظبي.

ويستهل الطلبة دوامهم في رياض الأطفال ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الأحد المقبل، وأكد مديرو المدارس الحكومية في أبوظبي جاهزيتهم للعام الدراسي.