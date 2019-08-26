فريق علمي يدرس زيادة معدلات الأمطار عبر «السحب الركامية»

محمد الأمين ( أبوظبي)

انطلقت في دولة الإمارات حملة فريق الدكتور بول لوسون رئيس شركة SPEC لتصميم وإنتاج أدوات دراسة فيزياء السحب الحديثة والمخصصة للاستخدام الجوي ، وتهدف الحملة لدراسة دور القطرات المائية «فوق المبردة» في زيادة كميات الأمطار عن طريق تحفيز تجميد القطرات في الطبقة الباردة من السحاب، والباحث هو أحد الحاصلين على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في دورته الثانية.

ولفت لوسون إلى أن الدراسة تتناول بالبحث نمو البلورات الثلجية في السحب الركامية، وتتم من خلال إجراء طلعات جوية بحثية مكثفة إلى جمع البيانات وأخذ القياسات من السحب المحلية وتحليلها وتوظيفها للمساهمة في تعزيز عمليات الاستمطار في دولة الإمارات.

وقال لوسون: يعدّ وصول إمدادات المياه النظيفة إلى المناطق المهددة بشحّ المياه واحداً من أكبر التحديات التي تواجهها جهود الاستدامة في وقتنا الراهن. ومع تزايد الحاجة إلى مصادر المياه النظيفة، يوفر الاستمطار المُعتمِد على تلقيح السحب حلولًا مبتكرة تقوم على الاستفادة من أحدث العلوم والتقنيات.

وأضاف: يقوم فريق من الطيارين والعلماء بأبحاث متقدمة حول عمليات تكوين البلورات الثلجية في السحب الركامية في دولة الإمارات، عبر سلسلة من الطلعات الجوية البحثية باستخدام طائرة ليرجيت 35 انطلاقاً من مطار العين، مع تزويدها بأجهزة استشعار تمت معايرتها بدقة عالية لقياس الخصائص الميكروفيزيائية للسحب.

وأشار إلى أن مشروعه الذي يحمل عنوان «دراسة الفيزياء الدقيقة للسحب الركامية وتأثير مواد الاسترطاب على السحب» يهدف إلى الاستفادة من دراسة قطرات المياه الكبيرة فائقة البرودة التي تتكون في السحب وتبقى غير متجمدة في البداية عند درجات حرارة تقل عن الصفر المئوية، قبل أن تتجمد فيما بعد، وتنشأ عنها البلورات الثلجية الصغيرة.

وقال لوسون: سيتم دمج البيانات التي جُمعّت عبر طائرته البحثية من سحب الحمل الحراري مع رادار متابعة، بما يمنح فريقه صورة أفضل عن السحب ودرجات الحرارة في قاعدة السحب، وتوزيعات أحجام قطرات المياه التي يمكن أن تكون ملائمة للتلقيح الاسترطابي، وتحسين هطول الأمطار في دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه بناءً على العمليات التحضيرية الواسعة التي أجريت في الولايات المتحدة، وشملت أكثر من مائة اختراق لسُحب الحمل الحراري في درجات حرارة تراوحت بين -6 و 12 درجة مئوية عند قاعدة السُحب، نطمح إلى تعزيز معرفتنا، وصقل تقنياتنا بما يتناسب مع الظروف الجوية في دولة الإمارات.

وأكد أن الدعم الكبير والمتواصل من المركز الوطني للأرصاد على المدى الطويل، وشبكة الخبرات العالمية التي يعتمد عليها المركز، كانت لها مساهمة أساسية في نجاح مشروعه وأبحاثه الهادفة إلى تقديم رؤى جديدة حول تكوين البلورات الثلجية في سحب الحمل الحراري، وإلى مساعدة جميع الأطراف المعنية في جهودهم الرامية لتحسين عمليات الاستمطار في دولة الإمارات.

وقال: «من خلال تعاوننا مع زملائنا في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والمركز الوطني للأرصاد، وغيرهما من مراكز البحوث الجوية الرائدة، نتطلع إلى إطلاق الإمكانات المتاحة إلى أقصى الحدود، سعياً لتلبية احتياجات الناس الأساسية في المناطق الجافة».

وأردف لوسون قائلاً: بعد رحلة طويلة استغرقت ستة أيام انطلاقاً من بولدر في ولاية كولورادو الأميركية، وصلت طائرتنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر الجاري، وذلك عقب مرورها بسبع محطات توقف قبل هبوطها في مطار العين.