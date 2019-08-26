«اقتصادية عجمان»: جولة تفتيشية على المكتبات

عجمان (الاتحاد) نظمت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، جولة تفتيشية على عددٍ من محال القرطاسية والمكتبات المرخصة في الإمارة، وذلك بهدف مراقبة أسعار المستلزمات الدراسية، وضمان التزام هذه المنشآت بالقوانين التي تكفل حقوق المستهلك، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال ماهر بطي السويدي، مدير قسم حماية المستهلك: خلال تلك الحملات لمس مفتشو الدائرة تفهماً من قبل محال القرطاسية والمكتبات للدور الذي تقوم به الدائرة، وردود أفعال إيجابية من قبلهم خصوصاً أن سياسة التفتيش في الدائرة تراعي جانب التوعية لأصحاب المنشآت، وعند التكرار تأتي مرحلة الإنذار، وتكون المخالفة هي الحل الأخير لمن يصر على مخالفة النظم والقوانين، وقد لاحظنا خلال الجولة أن محال القرطاسية والمكتبات في الإمارة تمارس نشاطها وفق النظم والقوانين، وتلتزم بمراعاة حقوق المستهلكين.

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