«مرحباً مدرستي» مبادرة لتقدير المعلمين

دبي (الاتحاد)

اطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة «مرحباً مدرستي»، تحت شعار «كفو»، والذي يحمل رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدرسي، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 والذي يبدأ في 2 سبتمبر المقبل، مستهدفة كلاً من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء الأمور على مستوى الدولة.

ويركز شعار «كفو» لهذا العام في مضمونه على شحذ همم الميدان التربوي بعناصره كافة، وتعزيز الإيجابية في منظومة المدرسة الإماراتية، وتحقيق السعادة في المجتمع المدرسي، بما يكرس لبداية مثلى للعام الدراسي الجديد، بجانب إيصال رسالة شكر وتقدير لكل العاملين في الميدان التربوي.

ومن المقرر أن تكون جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات مدرجة على قائمة جميع مدارس الدولة، وفقاً للمراحل الدراسية للطلبة مع بداية اليوم الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد.

وأكدت معالي جميلة المهيري، وزير دولة لشؤون التعليم العام، أن شعار «كفو» لهذا العام يختزل في مضمونه أهدافاً تربوية عديدة، وهو يحمل معاني إنسانية وقيمية نابعة من أصالة العادات والتقاليد الإماراتية، والتي تنم عن التقدير واحترام الآخر، مشيرة إلى أن شعار مبادرة «مرحبا مدرستي» للعام الدراسي الجديد مشتق من كلمة «كفو» في اللهجة المحلية، التي نتداولها للتعبير عن الشكر والامتنان والمحبة بين أوساط مجتمعنا والتي بدروها تنمي مشاعر إيجابية بين الأفراد وتنشر الروح الخلاقة.

وأوضحت معاليها، أن موجهات الاستعداد للعام الدراسي، تضمنت أيضاً أعمال تطوير البنية التحتية للمدارس خاصة فيما يتصل بالمختبرات.