«سلامة المنشأة» تعزز الوقاية في مدارس عجمان

عجمان (الاتحاد) نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان زيارات تفتيشية وقائية للمدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق ومراجعتها قبل بدء العام الدراسي الجديد، ويأتي هذا التفتيش، تزامناً مع حملة الدفاع المدني «سلامة المنشأة».

وحث العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، المسؤولين عن مباني المدارس على ضرورة التأكد من عمل أجهزة الإطفاء والطوارئ وصلاحيتها في مباني المدرسة، إضافة إلى إجراء خطط السلامة والإخلاء، وشدد على ضرورة فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء والتأكد من عملها وجاهزيتها، وخلو مسارات الطوارئ الطوارئ، وصلاحية بوابات الخروج عند الحريق.

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