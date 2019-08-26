كهرباء الشارقة تفحص عينات خزانات المدارس مجاناً حفاظاً على سلامة الطلاب

الشارقة (الاتحاد)

ناشدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة المسؤولين في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بضرورة فحص وصيانة خزانات المياه والتمديدات وإصلاح التسربات ومراجعة التوصيلات الكهربائية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم المساعدة لجميع المدارس وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها الهيئة لفحص عينات الخزانات مجاناً للتأكد من نظافتها وتقديم الاستشارات المجانية، مشيراً إلى ضرورة مراجعة توصيلات الكهرباء في المدارس وإجراء عمليات الصيانة الشاملة لها تجنبا لحدوث أي مخاطر وتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب والطالبات في المدارس، ودعا للاتصال بالهيئة للحصول على المساعدة لفحص الخزانات وكشف التسربات غير المرئية.

وأشار إلى أن الحفاظ على نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام لا تقع مهامها على عاتق الهيئة وحدها بل يجب أن تقوم المؤسسات والأفراد بالمشاركة في الحفاظ على صلاحية وجودة المياه من خلال المتابعة الدورية لتنظيف وصيانة خزانات المياه وألا تترك الخزانات لفترات طويلة بدون تطهير وتنظيف مما يؤثر على خواص الماء الطبيعية والكيميائية ويؤدي إلى تنشيط أنواع معينة من البكتيريا الضارة والطحالب التي تضر بصحة الإنسان وتجنباً لأمراض تلوث المياه.

ومن جانبه أكد المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة وتقوم بدور فعال في توعية الأفراد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة لتوجيههم نحو أهمية التنظيف الدوري للخزانات حفاظا على الصحة والسلامة كما تم إرفاق ملف الإرشادات التوعية للحفاظ على نظافة الخزانات مع الفواتير الشهرية بشكل دائم .

وشدد على ضرورة الاتصال بالهيئة عند وجود أي شبهة في تلوث المياه وعدم صحيتها، بخاصة إذا كان التلوث بكتيرياً، لما يشكله ذلك من خطر على صحة الإنسان، والهيئة ستتولى على الفور عملية المعاينة والفحص من خلال فرق عمل متخصصة، حيث يتم عمل الفحوصات المبدئية في الموقع ( كنسبة مادة الكلور ومعدل الحموضة و الملوحة ) ويتم استكمال باقي الفحوصات في مختبر جودة المياه ومن ثم يتم إخطار المنشأة بنتائج الفحوصات ومتابعته في حالة تلوث أو الحاجة لتنظيف.