بلدية الفجيرة تكثف رقابتها على أسعار القرطاسية

السيد حسن (الفجيرة)

أكدت بلدية الفجيرة أن هناك رقابة مكثفة حالياً على سوق القرطاسية في مدينة الفجيرة وضواحيها، وأن حملات تفتيشية تقوم بمتابعة المكتبات خاصة في هذه الأيام التي تسبق موسم دخول المدارس.

وقال عبدالله خلف، مدير إدارة الشؤون القانونية وحماية المستهلك: منذ بداية الأسبوع الجاري تم تشديد الرقابة على المكتبات، والتأكد من عدالة الأسعار، وعدم المغالاة فيها، والحفاظ على حق المستهلك في أسعار جيدة ومتاحة، ووفقاً للتقارير الصادرة عن فرق التفتيش فإنه وحتى اللحظة لا إنذارات ولا مخالفات ولا غرامات على محال بيع القرطاسية في الفجيرة، ولم نتلقَ أي شكاوى من المستهلكين تفيد بوجود مبالغات في الأسعار من قبل التجار.

وشدد على ضرورة الالتزام التام من قبل التجار بقوانين البيع والشراء، وفي حال وقوع جدال بين الطرفين إظهار فواتير الشراء الأصلية من قبل التاجر، والتي تتعلق بالسلعة المختلف عليها، ودعا عموم التجار بعدم استغلال موسم بدء الدراسة، ورفع الأسعار بالشكل المخالف للقانون.

وتشهد محال المستلزمات الدراسية في الفجيرة إقبالاً كبيراً من قبل أهالي الطلاب مع قرب بدء الموسم الدراسي الجديد 2019/‏ 2020، وقدمت عدد من الجهات الرسمية والدوائر المحلية والجمعيات الخيرية العديد من البطاقات الخاصة بها للأسر المواطنة للاستفادة من الخصومات التي تحددها على المستلزمات الدراسية كنوع من المساعدة للعائلات المواطنة مع بدء الموسم الدراسي الجديد.

ولفت أحمد عبد العزيز، مدير إحدى المكتبات في الفجيرة إلى أنه تم اعتماد عدد من البطاقات التي تقدم خصومات مختلفة للعائلات المواطنة للتمتع بخصومات على مشتريات المستلزمات الدراسية كافة.

من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور ارتياحهم النسبي من مستوى الأسعار في قرطاسية الفجيرة، قال علي راشد عبدالله الظنحاني: هناك أسعار مناسبة ومريحة، مثل أسعار الكراريس والألوان والأقلام، ولكن أسعار الحقائب مبالغ فيها بعض الشيء، فالحقيبة يصل سعرها 500 درهم.

ولفت محمود هلال إلى عدم وجود أي تخفيضات على القرطاسية، داعياً إلى قيام البلدية بإلزام سوق القرطاسية بتقديم عروض موسم بدء الدراسة حتى يستفيد الجميع، خاصة في الأسر الكبيرة التي تعاني مع بداية الدراسة كثرة الطلبات.