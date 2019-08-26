"فارنك" توقع عقد جديد مع مطارات دبي لمدة خمس سنوات

وقعت شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة على عقدٍ جديد مع مطارات دبي لمدة خمس سنوات.

وبموجب العقد ستخصص فارنك نحو 800 موظف لتقديم خدمات التنظيف الشاملة في كل من المبنيين 1 و2 ومبنى "الكونكورس دي" وقرية الشحن، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنترال".

وبهذه المناسبة، صرّحت دوروثي شتاين، رئيس قسم العناية بالمرافق في مطارات دبي قائلة: "إن شراكتنا مع فارنك ليست جديدة، حيث كانت المزود الرئيسي للخدمات في مطارات دبي منذ عام 2014، لذا وقع الاختيار عليها لتقديم خدمات التنظيف نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها موظفوها في هذا المجال وفهمهم الواسع لمعايير التنظيف المثالية وحرصهم على إجراء عمليات تدقيق ومراقبة لأدائهم بشكلٍ دائم. بالإضافة إلى ذلك، نتقاسم مع فارنك الرؤية ذاتها فيما يتعلق بتطبيق أفضل المعايير العالمية للاستدامة والتي تعد أولوية قصوى بالنسبة لمطارات دبي".

وفي السياق ذاته، ستتولى فارنك إدارة أعمال التنظيف في مختلف أقسام المطار الداخلية بما في ذلك جميع مناطق الركاب بالإضافة إلى المَدْرج. كما ستشرف على إدارة المرافق لأصحاب المصلحة الآخرين مثل شرطة المطار والجمارك والهجرة ومكاتب الخطوط الجوية والمنطقة الحرة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون فارنك مسؤولة بشكلٍ جزئي عن إدارة خدمة العربات في مطار آل مكتوم الدولي.

من جانبه علّق جوليان خليل، مدير خدمات البرمجيات لدى فارنك قائلاً: "يعد الفوز بهذا العقد مع مطارات دبي نجاحاً جديداً لشركة فارنك خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة التي واجهتنا. كما يعزز من النهج المبتكر للشركة في توفير أفضل حلول التكنولوجيا المبتكرة وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في الخدمات اليومية التي نقدمها".



وأضاف: "سنستخدم تقنية الساعة الذكية الخاصة بنا، على سبيل المثال، لرفع مستوى الكفاءة فيما يتعلق بمراقبة خدمة المناطق البعيدة، حيث تعد فارنك سبّاقة في هذا المجال نظراً لكونها أول شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على شهادة المعايير العالمية لخدمات التنظيف الخضراء للمنشآت والمباني، وهو ما يعزز من جهودنا وقدرتنا على تقديم خدمات تنظيف مستدامة ومتميزة بما يتناسب مع تطلعات وأهداف عملائنا".

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هذا وستساعد هذه الشهادة عملاء فارنك على كسب المزيد من النقاط في مجال الطاقة والتصميم البيئي بما يتناسب مع معايير "لييد" (LEED) للمباني الخضراء، وذلك من خلال عمليات التنظيف والتشغيل والصيانة الخضراء التي توفرها فارنك لهم.

هذا ويهدف نظام التقييم العالمي للمباني الخضراء "لييد" إلى تشجيع ودعم مالكي المباني والمشغلين ليصبحوا أكثر مسؤولية تجاه البيئة عبر استخدام مواد أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية وتطلعات دبي التي تهدف إلى أن تصبح واحدةً من أفضل المدن الذكية والمستدامة في العالم بحلول عام 2021.

تلتزم فارنك دائماً من خلال المقترحات التي تقدمها إلى عملائها بمبادئ رئيسية ستة هي: أنظمة الجودة، خدمة التوصيل، الموارد البشرية، الصحة والسلامة، الرقابة البيئية، والتزام الإدارة.

وكجزء من استراتيجية فارنك للاستدامة، تركز الإدارة في خططها على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك تحليل التأثير البيئي على عملياتها التشغيلية، ومن ثم تدريب الموظفين على اختيار أساليب التنظيف الأكثر كفاءة باستخدام الحد الأدنى من المياه والكهرباء، وكذلك طرح كميات أقل من النفايات.