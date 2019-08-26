إعلان تفاصيل قوائم الترشح الأولية لعضوية "الوطني الاتحادي"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، التفاصيل الخاصة بأعداد القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي على جميع إمارات الدولة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الراغبين في الترشح خلال فترة فتح باب الترشح والتي امتدت من 18 ولغاية 22 أغسطس 2019.

واشتملت القائمة الأولية على 499 مرشحاً، وقد بلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 135 مرشحاً، وفي إمارة دبي 90 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 114 مرشحاً. كما بلغ عددهم في إمارة عجمان 26 مرشحاً، وإمارة رأس الخيمة 61 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 20 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 53 مرشحاً.

وحظيت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من قبل المرشحات من النساء، خاصة بعد إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قراراً برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

ضمت القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 182 سيدة، موزعة على مختلف إمارات الدولة. ففي إمارة أبوظبي، وصل عدد المرشحات من النساء إلى 49 مرشحة، وإمارة دبي إلى 39 مرشحة، وإمارة الشارقة إلى 39 مرشحة، وإمارة رأس الخيمة إلى 22 مرشحة، وإمارة عجمان 5 مرشحات، وإمارة أم القيوين 8 مرشحات، وإمارة الفجيرة 20 مرشحة.

Advertisements

بلغ عدد المرشحين الرجال في القائمة الأولية 317 مرشحاً. ففي إمارة أبوظبي، وصل عدد المرشحين إلى 86 مرشحاً، وإمارة دبي 51 مرشحاً، وإمارة الشارقة 75 مرشحاً، وإمارة رأس الخيمة 39 مرشحاً، وإمارة عجمان 21 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 12 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 33 مرشحاً.

اقرأ أيضاً... 555 طلب ترشح لانتخابات "الوطني الاتحادي" بينها 200 للمرأة

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 - 22 أغسطس في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقد قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.