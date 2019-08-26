المخترع الإماراتي أحمد مجان محكماً وضيف شرف لتحدي المخترعين العالمي 2019 في لندن

اختارت جمعية المخترعين البريطانية المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان ليكون محكماً وضيف شرف النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة /ITE/ 2019 - جوائز العام للاختراع لتقديم اختراعاته وذلك تقديراً لجهوده المتواصلة وإسهاماته العديدة في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية. ومن المقرر إقامة المعرض بمشاركة مئات المخترعين من 20 دولة خلال الفترة من 29 إلى 30 أغسطس الحالي في أوليمبيا كينسينغتون في مدينة لندن تحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا /WIIPA/ حيث تقوم لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء بوضع وتحديد فوائد الاختراعات المقدمة من النواحي الاجتماعية والبيئية للبشرية والأصالة والإبداع فضلاً عن التصميم على المحك والحاجة. ويتضمن الحفل الختامي للمعرض إعلان الفائزين في التصفيات النهائية الكبرى للمتقدمين للجوائز لفئتي الجوائز البريطانية والجوائز الدولية .

ويعد المعرض الدولي للاختراعات والتجارة لعام 2019 ITE فرصة للمخترعين والمصنعين والتجار لعرض أحدث اختراعاتهم وابتكاراتهم وتبادل المعلومات . اقرأ أيضاً.. تتويج أحمد مجان بالجائزة الدولية لتحدي المخترعين الأوروبي

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