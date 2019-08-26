حمدان بن محمد يشهد سباق عيدية العيد وتسعيرة هجن العاصفة بالمرموم







تغطية: المركز الاعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن

بتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أقيم يوما السبت والاحد، بميدان المرموم، سباق عيدية العيد وتسعيرة هجن العاصفة، وذلك بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس.

وشهد صباح السبت، الرابع والعشرين من اغسطس، إقامة سباقات سن الحقاقة (يصفرن لقايا)، لمسافة 4 كم، وتمكنت (حظ) المملوكة لغاسي سالم حمد الوهيبي من حصد ناموس الشوط الرئيسي للبكار بزمن وقدره 5:52:1 دقائق، وبالمقابل حسم (المشهر) بشعار محمد سالم دربش العامري التحدي الرئيسي للجعدان محققاً التوقيت الافضل وقدره 5:52:0 دقائق، وكان ثالث الاشواط للبكار من نصيب (شوق) لحمد محمد حمد آل صافيه المري والتي سجلت زمناً 5:55:2 دقائق، أما (مشعل) لمحمد العوضي يحى المنهالي فقد حصد الناموس في الشوط الرابع للجعدان بتوقيت وقدره 5:56:3 دقائق.

وأهدت (الفايزة) مالكها محمد علي سلطان بالرشيد الكتبي ناموس الشوط الخامس للبكار بزمن بلغ 5:56:9 دقائق، بينما كسب (ما يهاب) لعلي خلف سيف سالم الأشخري منافسيه الجعدان في الشوط السادس وحقق توقيتاً 5:56:9 دقائق، فيما أنهت (الواعية) سابع الاشواط للبكار بتسجيلها توقيتاً 5:58:2 دقائق منحت به مالكها الدحام سالم لخريباني النعيمي ناموساً غالياً، فيما كان التحدي في الشوط الثامن للجعدان من نصيب (مداهم) لبدر سالم علي الوهيبي وذلك بزمن بلغ 5:56:0 دقائق.

وجاء الحسم في تاسع الاشواط للبكار بواسطة (روعة) لمالكها سلطان خليفه حاسوم الدرمكي وذلك بزمن بلغ 5:59:2 دقائق، أما (الغزال) فكان هو الرابح في الشوط العاشر للجعدان ليهدي غانم حمد مطر حمد المنصوري الناموس في توقيت وقدره 5:56:7 دقائق، وكسبت (تكريم) لحمود سلطان سعيد الغفيلي ناموس الشوط الحادي عشر للبكار بزمن 5:57:4 دقائق، آما آخر الاشواط والمخصص للحقاقة الجعدان فقد ذهب لـ(شموع) المملوكة لسلطان علي بالرشيد اجتبي في توقيت بلغ 5:58:7 دقائق.

تحديات اللقايا (يصفرن يذاع)

أقيمت في صباح الاحد، الخامس والعشرين من اغسطس، تحديات سن اللقايا (يصفرن يذاع)، وذلك على مدار إثنا عشر شوطاً لمسافة 4 كم، وذهب الناموس في الشوط الرئيسي للبكار لمصلحة (دمعة) المملوكة لعلي عبيد بخيت بالرشيد اجتبي والتي حققت توقيتاً وقدره 5:58:9 دقائق، وكسب (مناور) لناصر سعيد محمد الوهيبي تحدي الجعدان في الشوط الرئيسي بزمن وقدره 5:57:9 دقائق، وجاءت (غاره) لحمد عتيق محمد خليفه العميمي على رأس البكار في الشوط الثالث بتوقيت بلغ 5:56:9 دقائق، أما (رعد) المملوك لمظفر محمد خموشه العامري فقد كان هو صاحب التوقيت الافضل في جميع الاشواط من خلال حصوله على صدارة الجعدان في الشوط الرابع بزمن وقدره 5:54:1 دقائق.

وقدم حمد محمد سهيل اليبهوني (زعفرانه) على رأس اللقايا البكار في الشوط الخامس بتوقيت بلغ 6:00:6 دقائق، وكسب (مترو) لمنصور ناصر علي سرود الخييلي صراع الشوط السادس للجعدان بزمن 5:56:1 دقائق، وأنهت (الوثبه) بشعار سالم سعيد بالمر العامري الشوط السابع للبكار لمصلحة مالكها في توقيت وقدره 6:00:8 دقائق، وكان (الطاغي) لنايف مبارك صلهوم القبيسي صاحب الناموس في الشوط الثامن للجعدان بزمن 5:56:8 دقائق.

وكسبت (متعبه) ناموس الشوط التاسع للبكار لمصلحة مالكها حمد محمد سهيل العامري بزمن 5:58:9 دقائق، وأهدى (جالط) مالكه علي سعيد سبيّع الوهيبي صدارة الشوط العاشر للجعدان في توقيت وقدره 6:00:0 دقائق، ووصلت (راهية) لخط النهاية في زمن وقدره 6:00:0 دقائق لتهدي مالكها الدحبه قنازل حمرور العامري ناموس الشوط الحادي عشر للبكار، وكان ختام التحديات من نصيب (غازيه) لسيف مطر حمد مطر الشامسي والتي وصلت لنقطة الحسم في توقيت بلغ 6:06:0 دقائق.

تسعيرة هجن العاصفة

يذكر أن مؤسسة هجن العاصفة أعلنت عن تسعيرتها الخاصة بسباق عيدية العيد، وخصصت مليون ونصف المليون درهم للمراكز من الاول وحتى الثالث بالشوط الرئيسي والشوط الثالث للبكار، ومليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

وبالمقابل حُدد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم لأصحاب المراكز من الاول وحتى الثالث بالشوطين الرئيسي والشوط الرابع للحقاقة الجعدان، وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

أما بقية الاشواط المخصصة للحقاقة البكار (الشوط الخامس، الشوط السابع، الشوط التاسع، الشوط الحادي عشر والشوط الثاني عشر) فقد خصص مبلغ مليون ومائتي ألف درهم لصاحب المركز الاول، ومليون درهم للمركزين الثاني والثالث، وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وجاءت تفاصيل الاشواط المتبقية للجعدان (الشوط السادس، الشوط الثامن والشوط العاشر) بواقع مليون درهم لصاحب المركز الاول وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

تسعيرة اليوم الثاني

أما بالنسبة لتفاصيل التسعيرة في ثاني أيام السباق والمخصص للقايا (يصفرن إيذاع) فقد تقرر مبلغ مليون ونصف المليون درهم للمركزين الاول والثاني بالشوط الرئيسي للبكار، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، ومليون درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وخصصت مؤسسة هجن العاصفة مليون ومائتي ألفدرهم لصاحب المركز الاول والثاني بالشوط الرئيسي للجعدان، ومليون درهم للمركز الثالث، بينما حُدد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وحُدد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم للمركز الاول بالشوط الثالث للبكار ومليون للمركز الثاني وثمانمائة ألف درهم للمراكز حتى العاشر، وبالمقابل خُصص مبلغ مليون درهم للمركزين الاول والثاني بالشوط الرابع للجعدان وثمانمائة ألف درهم للمراكز حتى العاشر.

اما بقية أشواط البكار فقد حدد مبلغ مليون درهم للمركز الاول وثمانمائة ألف درهم للمراكز حتى العاشر. وتم تحديد تسعيرة الاشواط المتبقية للقايا الجعدان بواقع ثمانمائة الف درهم لأصحاب المراكز من الاول وحتى العاشر.