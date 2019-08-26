"جلف كرافت" تمثل الإمارات على المستوى العالمي في مهرجان كان لليخوت

تستعد شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، وبكل فخر، لرفع علم الإمارات العربية المتحدة خلال مهرجان كان لليخوت، وذلك مع وصول أربعة يخوت من تصميم وبناء الشركة الإماراتية المتفوقة عالمياً في مجال صناعة اليخوت، إلى شواطئ الريفيرا الفرنسي.

وعادةً ما تستقطب مدينة كان الفرنسية، الوجهة الأفضل في عالم اليخوت والمراكب الفاخرة، عددًا من أكبر اليخوت وأكثرها فخامة والتي صنعت في أهم أحواض بناء السفن العالمية والمعروفة، بالإضافة إلى العديد من العملاء والأسماء والشخصيات الشهيرة في هذه الصناعة.

وتنطلق فعاليات مهرجان كان في الريفيرا الفرنسية من 10 إلى 15 سبتمبر 2019، وتحت أضوائه تشارك "جلف كرافت" بفعاليات هذا الحدث العالمي السنوي الذي يقام في مساحات فخمة وأنيقة تعكس عراقته، وسمعته الرائدة في تقديم الخيارات الأكثر رفاهية على الإطلاق، والمتمثلة باستعراض مجموعة فريدة من اليخوت الفاخرة على مستوى العالم.

تشهد فعاليات المهرجان لهذا العام، عرض أربعة يخوت فاخرة تتمتع بأفضل المزايا المتطورة وتمثل ثلاثة من أشهر العلامات التجارية لشركة "جلف كرافت". وسيتم عرض اليخوت الفاخرة والعابرة للمحيطات مثل ، وNomad 95 SUV، وNomad 75 SUV، والطراد الرياضي Oryx 379 Sports Cruiser إضافة إلى اليخت الفاخر من سلسلة يخوت ماجستي ضمن فعاليات مهرجان كان لليخوت.

ومن المؤكد أن جميع هذه اليخوت الفريدة والفاخرة، والتي صممت وبنيت في أحواض "جلف كرافت" التي تتمتع بأفضل المزايا الراقية والمتطورة أن تجذب اهتمام المشترين والشخصيات البارزة في صناعة اليخوت.

ينطلق مهرجان كان لليخوت للقوارب في أوروبا بنهاية موسم حافل بالفعاليات والمهرجانات، ليستعرض أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم، وليشكل فرصة مثالية للعارضين والزوار على حدّ سواء للاجتماع في مكان واحد، للاطلاع على أحدث تقنيات وتصميم اليخوت. ويستقطب مهرجان كان لليخوت نخبة من أهم الأسماء في عالم صناعة اليخوت، حيث يتم اختيار أحدث التصاميم والطرازات خلال فعاليات المهرجان السنوي والأكثر تميزًا في عالم اليخوت بأوروبا.

وكانت فئة اليخوت الرياضية من اوريكس قد حظيت باهتمام أعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين منذ إطلاقها في عام 2006، ولا سيما من العملاء الشباب الذين يبحثون عن الأداء المتميز بالإضافة إلى الرفاهية. ويعد الطراد المعاصر الجديد Oryx 379 أحدث طراز في المجموعة وهو يعبّر عن قدرات "جلف كرافت" وإمكاناتها في دمج سوق اليخوت الفارهة مع متطلبات الرياضات المائية.

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أما يخوت Nomad Yachts بعيدة المدى التي أطلقتها "جلف كرافت" في الأسواق عام 2015، فهي تجمع ما بين اليخوت ذات الطابع العملي، والمتعة، والقدرة على الإبحار في المحيطات. وقد تم تصميم مجموعة من طرازات يخوت Nomad Yachts للأفراد الباحثين عن المغامرة والحرية، وهي مثالية للانطلاق برحلات طويلة في البحر أو لقضاء يوم حافل بالمرح والتسلية في عرض البحر.

ويتمتع اليختان Nomad 95 SUV، وNomad 75 SUV اللذان سيعرضان في مدينة كان الفرنسية، بأعلى مستوى من الراحة والأناقة عند انطلاقهما في الرحلات البحرية، كما يتميزان بأروع تصاميم من "جلف كرافت" وأكثرها إبداعًا وأفضلها أداءً.

أما علامة Majesty Yachts التي تمثل اليخوت السوبر، وتعد العلامة الرائدة في شركة "جلف كرافت"، فقد انطلقت في 2003 بهدف تطوير وتوسيع سوق اليخوت الفاخرة المتنامية في المنطقة والعالم. وتمكنت هذه العلامة على الفور من الحصول على إشادة المنافسين والعملاء في الوقت ذاته.

وفي تصريح له، قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة "جلف كرافت": "باعتبارنا الشركة الوحيدة المصنعة لليخوت والتي تمثل منطقة الشرق الأوسط في مهرجان كان لليخوت لهذا العام، فإننا فخورون للغاية لتمثيل الإمارات على مستوى عالمي".

وأضاف: "يعتبر مهرجان كان لليخوت واحدًا من أهم الأحداث التي تتضمنها روزنامة الفعاليات المتخصصة بصناعة اليخوت على مستوى العالم، والتي تهتم بزيارتها والمشاركة فيها شركات التصنيع وأحواض البناء والأفراد وكل من يتمتع بالشغف تجاه نمط الحياة الفاخر المرتبط بعالم البحار".

وأردف قائلًا: "لا تقتصر مشاركتنا في مهرجان كان لليخوت على عرض يخوتنا Oryx 379، وNomad 95 SUV، وNomad 75 SUV، واليخت السوبر ماجستي أمام المتعاملين والزائرين القادمين من مختلف أرجاء العالم، ولكننا نسلط الضوء أيضًا على المستويات الفائقة من الراحة، والأداء المميز، والموثوقية، ومدى الإبحار، والفخامة، والرفاهية التي تتميز بها يخوتنا".