’إم جي موتور‘ تكشف عن التفاصيل الأوّليّة حول أولى مركباتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات ذات سبعة...

كشفت ’إم جي موتور‘ عن التفاصيل الأوّليّة حول طراز ’آر إكس 8‘ الجديد كليّاً – أوّل مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات ذات سبعة مقاعد تطلقها علامة السيارات البريطانية المنشأ. وتتحضّر الشركة لإطلاق مركبة ’إم جي آر إكس 8‘ الجديدة في أسواق الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر، حيث سيتراوح سعرها بين 21,850* و25,700* دولار أمريكي حسب الطراز والمواصفات.

تتميّز مركبة ’آر إكس 8‘ الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات سبعة مقاعد بقوتها ورحابة مقصورتها ،والتي تقدم أطول قاعدة عجلات ضمن فئتها، حيث تعدّ الطراز الأول من إنتاج ’إم جي موتور‘ ضمن هذ الفئة من المركبات. وتعتبر ’إم جي آر إكس 8‘ مركبة دفع رباعي بامتياز مع ستة وضعيات مختلفة للقيادة، حيث تتميّز المركبة بهيكل ضخم وقوي تم تصميمه لتحمّل أصعب التضاريس والطرق غير المعبّدة بالإضافة إلى محرّك جبّار سعة 2.0 لتر تيربو ذي كفاءة عالية ويولّد 220 حصان.

تضمّ المقصورة الداخلية الرحبة ذات مستوى التصميم العالي مقاعد خلفية قابلة للتعديل ووصف ثالث من المقاعد يعتبر الأكبر في هذه الفئة من المركبات. تمّ استخدام مجموعة متنوّعة من المواد الفاخرة في تصنيع مركبة ’آر إكس 8‘ مثل الأسطح الخشبية المحبّبة والزخارف ناعمة الملمس، والتي تدلّ على المستوى والجودة العالية للمقصورة. إضافةً إلى ذلك، تساهم المواصفات المتطوّرة داخل السيارة مثل نظام الترفيه بشاشة قياس 10 بوصة تعمل باللمس، والمقاعد ذات التهوية، وقدرات شحن الأجهزة المحمولة اللاسلكية في جعل مركبة ’آر إكس 8‘ الشريك المثالي للعائلة بجميع أفرادها ونشاطاتها.

من جهته، قال توم لي، المدير التنفيذي لمجموعة سايك موتور الشرق الأوسط (SAIC Motor Middle East) - الشركة المالكة لعلامة ’إم جي موتور‘ (MG Motor): "لأوّل مرّة بتاريخ الشركة الممتد لأكثر من 94 عاماً نقوم بتطوير وطرح مركبة رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد. ومع طرح مركبة ’آر إكس 8‘ الجديدة كليّاً، تقوم ’إم جي‘ باتّخاذ خطوة جريئة نحو فئة جديدة لم يسبق لنا التواجد فيها، وأنا واثق من التأثير الإيجابي لالمركبة الجديدة في استقطاب شريحة جديدة من العملاء والمنافسة بقوة ضمن فئتها."

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وأضاف لي، قائلاً: "نستعدّ حاليّاً لإطلاق ثلاث طرازات جديدة كليًّا في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019 هي ’إم جي آر إكس 8‘، و’إم جي 5‘ (MG 5)، و’إم جي إتش إس‘ (MG HS)، في وقت يعتبر من أكثر فترات شركة ’إم جي موتور‘ ازدهاراً وجاذبيةً في السنوات الأخيرة الماضية. وحقّقت علامة ’إم جي‘ نموّاً ملحوظاّ في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي مبيعاتنا العالمية 120،000 مركبة في النصف الأول من عام 2019."

وختم لي بقوله: "تسجّل علامة ’إم جي‘ الدخول الرسمي الأول لها في فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات بسبعة مقاعد. نحن على الثقة أننا ومن خلال مركبة ’آر إكس 8‘ الجديدة كليّاً سنوفّر مركبات SUV قويّة، وعَمَليّة وواسعة التجهيزات والموصفات ضمن فئة تُحظى بشعبية كبيرة هنا في منطقة الشرق الأوسط."