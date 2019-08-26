بالصور ....نجوم الفن و الثقافة و الاعلام في ضيافة "المتفائل"

يواصل العرض المسرحي " المتفائل " من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح نجاحه الجماهيرى الكبير ، حيث شهد العرض مساء أمس الأحد الإعلامية منى الشاذلي ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة الكتاب، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور وسط إقبال جماهيرى كبير ، فيرفع العرض لافتة كامل العدد منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضى، و يقدم يوميا ماعدا الاربعاء في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.
و أبدى الحضور إعجابهم الشديد بعرض "المتفائل" و أشادوا جميعا بمستوى العرض المتميز ، خاصة الإعلامية منى الشاذلي ، و التي أبدت إعجابها الشديد بمستوي العرض وأشادت بآداء الممثلين والاخراج والملابس والديكور، و وجهت الشكر للفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير الفرقة على مجهوده الكبير في عودة الروح للمسرح القومي .
جدير بالذكر ان العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
عرض " المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام
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المركز الاعلامي_البيت الفني للمسرح
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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح
منى سليمان
القاهرة
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