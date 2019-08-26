الامارات | "تاكسي دبي" تستقبل العام الدراسي بـ5 مدارس جديدة لنقل 1200 طالب

شكرا لقرائتكم خبر عن "تاكسي دبي" تستقبل العام الدراسي بـ5 مدارس جديدة لنقل 1200 طالب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عقداً مع مجموعة أثينا التعليمية، لضم 5 مدارس تابعة للمجموعة منها اثنتان في دبي وثلاث في الشارقة _ لمدة خمس سنوات _ إلى المدارس المسجلة في خدمة النقل المدرسي التي توفرها المؤسسة، في خطوة تصبو إلى تحسين مستوى خدمة النقل المدرسي في دبي، خصوصاُ وأن قطاع النقل المدرسي يعد أحد أهم قطاعات النقل الجماعي الرئيسة في العالم.

وقال عصام الرفيع، مدير إدارة النقل المدرسي في المؤسسة: إن المؤسسة وقعت عقداً مع مجموعة أثينا يتم بموجبه توفير حافلات النقل المدرسي التابعة لمؤسسة تاكسي دبي لخمس مدارس تابعة للمجموعة بواقع 2100 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، موضحاً أن خدمة النقل المدرسي التابعة للمؤسسة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث ازداد عدد الطلاب ليسجل ما مجموعه 11 ألف طالب وطالبة في حين ارتفع عدد المدارس المتعاقد معها ليصل الى 21 مدرسة تُقلهم 436 حافلة، توفر تنقلاً آمناً وسهلاً لجميع الطلاب من مختلف الأعمار، وتحقق الريادة في تقديم خدمة متميزة مما يشجع أولياء الأمور على الإقبال على هذه الخدمة عوضاً عن المركبات الخاصة.

وأضاف: إن حافلات مؤسسة تاكسي دبي تتميز بتقنيات عالية وهي مزودة بجميع الأنظمة التقنية لضمان الأمن والسلامة، منها كاميرات المراقبة، وجهاز الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلاب، وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS ، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، كما تتمتع بنظام الإطفاء الذاتي للحرائق بالمحرك، مشيراً إلى أن خدمة منصة أولياء الأمور تُسهِّل عملية الدفع الإلكتروني وتسجيل الطلاب في المدارس وتحديث بياناتهم، كذلك تتيح عملية تتبع حركة الطالب والحافلة وتحديد موقع الصعود والنزول من الحافلة عن طريق التطبيق الذكي عبر نظام الملاحة GPS في الهواتف الذكية، بالإضافة الى ميزة قياس مؤشر السعادة ونسبة الرضا الخاص بأولياء الأمور.

وأكد الرفيع أن نجاح الخدمة يعود أيضاً الى اختيار سائقي نقل مدرسي مدربين على قيادة حافلاتنا الذكية، بالإضافة الى توفر مشرفات مؤهلات للتعامل مع الطلاب من جميع الفئات العمرية، وحاصلات على دورات تدريبية لكيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة وعلى شهادات معتمدة من مؤسسة دبي للإسعاف في الإسعافات الأولية وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة.