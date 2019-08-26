الامارات | "كهرباء الشارقة" تناشد المدارس صيانة الخزانات ومراجعة التوصيلات حفاظاً على سلامة الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء الشارقة" تناشد المدارس صيانة الخزانات ومراجعة التوصيلات حفاظاً على سلامة الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناشد هيئة كهرباء ومياه الشارقة المسئولين في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بضرورة فحص وصيانة خزانات المياه والتمديدات وإصلاح التسربات ومراجعة التوصيلات الكهربائية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات حيث تعتبر خزانات المياه ضارة بصحة الإنسان، في حال لم يتم العناية بها بالطريقة الصحيحة، وقد تكون بيئة مناسبة لتكاثر ونمو الفطريات والبكتريا الضارة بسلامة وصحة الإنسان والبيئة وكذلك قد تتسبب التوصيلات الكهربائية الخاطئة في حدوث أخطار خاصة عند سقوط الأمطار في فصل الشتاء مما يتطلب المراجعة المستمرة وإجراء الصيانة المستمرة لها.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة على أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم المساعدة لجميع المدارس وذلك ضمن الخدمة التي أطلقتها الهيئة لفحص عينات الخزانات مجاناً للتأكد من نظافتها وتقديم الاستشارات المجانية ونوه إلى ضرورة مراجعة توصيلات الكهرباء في المدارس وإجراء عمليات الصيانة الشاملة لها تجنبا لحدوث أية مخاطر وتوفير بيئة أمنة وصحية للطلاب والطالبات في المدارس ويمكن الاتصال بالهيئة للحصول على المساعدة لفحص الخزانات وكشف التسربات غير المرئية من خلال مركز الاتصال 991 أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو الاتصال على الرقم 065021547 .

وأشار إلى أن الحفاظ على نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام لا تقع مهامها على عاتق الهيئة وحدها بل يجب أن تقوم المؤسسات والأفراد بالمشاركة في الحفاظ على صلاحية وجودة المياه من خلال المتابعة الدورية لتنظيف وصيانة خزانات المياه وألا تترك الخزانات لفترات طويلة بدون تطهير وتنظيف مما يؤثر على خواص الماء الطبيعية والكيميائية ويؤدي إلى تنشيط أنواع معينة من البكتريا الضارة والطحالب التي تضر بصحة الإنسان وتجنبا لأمراض تلوث المياه.

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وأوضح أن المياه التي تضخها الهيئة بشبكة المياه الرئيسية والتي تصل إلى الخزانات ذات جودة عالية وضمن معايير منظمة الصحة العالمية ، ويجب على جميع المؤسسات والمنشآت والمنازل اتباع المواصفات السليمة في تخزين المياه ومراجعة التمديدات بصفة دورية حرصا على صحة الأفراد وسلامة وأمن المجتمع.

ومن جانبه أكد المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة وتقوم بدور فعال في توعية الأفراد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة لتوجيههم نحوأهمية التنظيف الدوري للخزانات حفاظا على الصحة والسلامة كما تم أرفاق ملف الإرشادات التوعية للحفاظ على نظافة الخزانات مع الفواتير الشهرية بشكل دائم .

وأشار إلى أهمية اختيار وابرام عقود صيانة دورية مع الشركات التي تقوم بمهمة صيانة وتنظيف وتعقيم الخزانات من ضمن الشركات المعتمدة لدى الهيئة التي يتم تقييمها بصفة دورية بحيث يتوفر لديها فريق من ذوي الخبرة والمهارة في صيانة وتنظيف الخزانات وتعقيمها وان تكون المواد المستخدمة في تطهير الخزان مطابقة للمواصفات الفنية في حالة وجود تسربات في جدران الخزان يتم أستبداله بخزان جديد من مالك المبني إذا لم يكن هناك طريقة لمعالجة مكان التسرب.

وشدد على ضرورة الاتصال بالهيئة عند وجود أي شبهة في تلوث المياه وعدم صحيتها، بخاصة إذا كان التلوث بكتيرياً، لما يشكله ذلك من خطر على صحة الإنسان، والهيئة ستتولى على الفور عملية المعاينة والفحص من خلال فرق عمل متخصصة،حيث يتم عمل الفحوصات المبدئية في الموقع ( كنسبة مادة الكلور ومعدل الحموضه و الملوحه ) ويتم إستكمال باقي الفحوصات في مختبر جودة المياه ومن ثم يتم أخطار المنشأة بنتائج الفحوصات ومتابعته في حالة تلوث او الحاجه لتنظيف .