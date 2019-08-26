عروض ترويجية مذهلة تشهدها دبي خلال موسم العودة إلى المدارس

العودة إلى المدرسة تتطلب فيها الكثير من التحضيرات لضمان وجود مختلف المستلزمات الدراسية، مثل الملابس، والأحذية، والقرطاسية، والأجهزة الإلكترونية. ومع انطلاق هذا الموسم تشهد دبي العديد من العروض الترويجية المذهلة التي تمكّن العائلات من توفير كافة احتياجات الأطفال والطلبة لبدء عامهم الدراسي.

وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العروض الترويجية التي يشهدها موسم العودة إلى المدارس لهذا العام:-

الملابس الرياضية والأحذية

مشوار العودة إلى المدارس يبدأ مع عرض اثليتس كو. والذي يعود ليعطي العائلات فرصاً للحصول على حذائين للأطفال بسعر 349 درهماً، وحذائين للبالغين بسعر 549 درهماً، ويتوفر هذا العرض على مجموعة من العلامات التجارية المختارة مثل: "نيو بالانس"، و"سكيتشرز"، و"أديداس"، و"نايكي"، و"تومز" في جميع متاجر "اثليتس كو."، باستثناء "دبي آوتليت مول". يستمر هذا العرض حتى 14 سبتمبر.

وللباحثين عن الراحة، تقدّم العلامة التجارية كروكس عرضاً يتضمن الحصول على حذائين للأطفال بسعر 299 درهماً، ويتوفر هذا العرض حتى 3 سبتمبر، ويشمل مجموعة مختارة من التصاميم في جميع متاجر "كروكس"، باستثناء "دبي آوتليت مول".

وللترحيب بالعام الدراسي الجديد، تقدّم سكيتشرز طقماً خاصاً بطلاب المدارس مع أي حذاء أطفال يتم شراؤه من أي من متاجرها، باستثناء "دبي آوتليت مول". ويشمل هذا الطقم حقيبة ظهر، وحافظة الطعام، وقارورة مياه، ومحفظة لأقلام الرصاص، ويستمر العرض حتى 14 سبتمبر.

الرياضيون على موعد مع تخفيضات تتراوح بين 25 و 75 بالمئة على منتجات مختارة في متاجر سن آند ساند سبورتس فاكتوري آوتليت في دبي حتى 7 سبتمبر، كما يمكنهم الحصول على عدد من المستلزمات الرياضية بأسعار مخفّضة في متاجر ستاديوم في دبي فستيفال سيتي، ومركز الغرير وبرجمان، حيث يمكنهم الحصول على الاكسسوارات بسعر 25 درهماً، والملابس الرياضية بسعر 45 درهماً، والأحذية بسعر 75 درهماً، ويستمر هذا العرض حتى 14 سبتمبر.

وسيحصل المتسوّقون الذين ينفقون أكثر من 999 درهماً في بابلوسكي على حقيبة ظهر مجانية للاستعداد للعام الدراسي الجديد بأناقة.

ويمكن للمتسوقين الحصول على تخفيض بقيمة 50 درهماً عند إنفاق 250 درهماً على العلامات التجارية "كويك سيلفر"، و"بيلابونج"، و"أديداس". ويتوفر هذا العرض في متاجر "كويك سيلفر" و"بيلابونج" حتى 7 سبتمبر في دبي مول، ودبي مارينا مول، وسيتي سنتر مردف (بيلابونج)، ومول الإمارات (كويك سيلفر)، فيما يتوفر العرض في متجر "أديداس" في دبي مارينا مول حتى 31 أغسطس.

يقدم ريبوك المستلزمات الرياضية بأسعار مخفّضة، حيث يمكن الحصول على استرجاع بقيمة 50 درهماً عند إنفاق 200 درهم في سيتي سنتر مردف، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ومركز الغرير، ويستمر العرض حتى 31 أغسطس.

الملابس

تقدّم العلامة التجارية بيفرلي هيلز بولو كلوب عروضاً خاصة في جميع متاجرها في دولة الإمارات، حيث يمكن الحصول على ثلاث قطع بسعر 299 درهماً، أو أربع قطع بسعر 399 درهماً، أو خمس قطع بسعر 499 درهماً، ويتوفر هذا العرض حتى 1 سبتمبر، أو حتى نفاد الكمّيّة.

أمّا متجر صفيرا في سيتي سنتر مردف فيقدّم عروضاً على ملابس الأولاد والفتيات حتى 7 سبتمبر، حيث يمكن للفتيات الحصول على قميصي تي-شيرت بسعر 59 درهماً، أو تي-شيرت وسروال ضيق بسعر 79 درهماً، ويمكن للأولاد الحصول على قميصي تي-شيرت بسعر 49 درهماً.

وأمام العائلات فرصة الحصول على 3 قطع بسعر 495 درهماً من ساكور كيدز في سيتي سنتر مردف ودبي مول، علماً بأنّ هذا العرض يستمر حتى 31 أغسطس.

ويقدّم مونسون كيدز في دبي فستيفال سيتي تخفيضات تتراوح بين 30 و 70 بالمئة على مجموعة مختارة من المنتجات حتى 7 سبتمبر.

الاكسسوارات والمستلزمات المدرسية

المتسوقون على موعد مع فرصة للفوز بجائزة تبلغ قيمتها 50،000 درهم من خلال عرض "امسح واربح"، والذي يقدمه متجر هيرشل المتخصص في الاكسسوارات وحقائب الظهر وكذلك توتي. يتوفر هذا العرض حتى 14 سبتمبر في برجمان ودبي مول.

ويمكن الحصول على مختلف المستلزمات المدرسية بأسعار رائعة في ذا تشيلدرنز بليس، حيث تتوفر حقائب الظهر بسعر 199 درهماً، وحافظات الطعام بسعر 89 درهماً، ومحفظة أقلام الرصاص بسعر 39 درهماً، وقوارير المياه بسعر 69 درهماً. يتوفر هذا العرض حتى 7 سبتمبر في جميع متاجر ذا تشيلدرنز بليس في دبي باستثناء دبي آوتليت مول.

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وإذا كنتم تبحثون عن الألعاب التعليمية التي تساهم في تعزيز مخيلة أطفالكم، فعليكم التوجه إلى مركز التعليم المبكر، والذي يقدّم عرض "اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً" في مختلف متاجره في دبي، ويتوفر هذا العرض حتى 7 سبتمبر.

أمّا إذا كنتم تبحثون عن أسلوب فريد، فعليكم زيارة متجر لايف ستايل، حيث يمكنكم شراء 6 مستلزمات مدرسية بسعر 399 درهماً، والحصول على طاولة مجانية حتى 2 سبتمبر. كما يمكنكم الحصول على عرض "اشتري قطعتين واحصل على قطعة مجاناً" على قوارير المياه والقرطاسيات.

ويقدّم متجر كيبلينج المتخصص في الحقائب قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم عند إنفاق 500 درهم، ويتوفر هذا العرض حتى 30 سبتمبر في دبي مول، وسيتي سنتر ديرة، ودبي فستيفال سيتي.

ويمكنكم الحصول على حقيبة ظهر بسعر 129 درهماً من أي متجر من متاجر إروبوستال، ويستمر هذا العرض حتى 30 سبتمبر، أمّا متجر أدريان في برجمان فيقدّم هدية مجانية مع كل حقيبة ظهر.

وعند التسوّق في متاجر ماكس، سيحصل المتسوّق على سمّاعات مجانية عند إنفاق أكثر من 175 درهماً على تشكيلة الحقائب والاكسسوارات المخصصة للعودة إلى المدارس. يتوفر هذا العرض في مركز الغرير، وابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، ومدينة مول، والواحة سنتر، وسيتي سنتر معيصم، ودبي فستيفال سيتي، وفروع ماكس في بر دبي وأبوهيل ديرة.

وعند إنفاق 500 درهم على منتجات "كيبلينج" في غاليري لافاييت، سيحصل المتسوقون على قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم، وعند إنفاق 250 درهماً على منتجات "إيست باك"، سيحصل المتسوقون على قسيمة بقيمة 50 درهماً. يستمر هذا العرض حتى 30 سبتمبر.

ويقدّم أكسسورايز حقيبة توتي مجانية عند التسوّق بقيمة 200 درهم في متاجره المتواجدة في دبي مارينا مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ودبي مول، ويتوفر هذا العرض حتى 7 سبتمبر. وعند إنفاق 650 درهماً في متاجر تومي هيلفيغر كيدز في دبي مارينا مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، ودبي مول، ودبي فستيفال سيتي، سيحصل المتسوّقون على حافظة طعام مجانية، ويستمر هذا العرض حتى 3 سبتمبر.

الإلكترونيات

وتشهد متاجر فيرجن ميجا ستور مبادرة خاصة لتعزيز روح العطاء، حيث ستساهم مشترياتكم من الحقائب في تخصيص التبرعات لتوفير حقائب للأطفال المحتاجين. كما وتوفر سلسلة المتاجر العالمية تخفيضاً بمقدار 12 بالمئة على أجهزة "ماك" من آبل للطلاب والمعلمين، ويتوفر هذا العرض حتى 2 نوفمبر في مول الإمارات، ودبي مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو مول، ودبي مارينا مول، وسوق المرابع.

ويقدّم جمبو للإلكترونيات تخفيضات بمقدار 12 بالمئة على جميع أجهزة "آبل ماك بوك"، وتخفيض بمقدار 10 بالمئة على جميع أجهزة "مايكروسوفت سيرفس" المحمولة واللوحية بأنواعها، ويستمر العرض حتى 7 سبتمبر.

الأثاث ومستلزمات المنزل

تشهد متاجر هوم سنتر في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، والواحة سنتر تخفيضات تتراوح بين 25 – 75 بالمئة على تشكيلة مختارة من منتجاتها، وتقدّم عرضاً على غرف الأطفال، يشمل سريراً، وطاولة جانبية، وكذلك طاولة للدراسة، وخزانة كتب.

أمّا لايف ستايل كيدرز رووم في ميركاتو فيقدّم تخفيضات تصل حتى 75 بالمئة على مجموعة مختارة من الديكورات الداخلية الخاصة بالأطفال، ويستمر العرض حتى 7 سبتمبر.

ويقدّم متجر بوتري بارن تين آند كيدز عرض "اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً" على التشكيلة المخصصة للعودة إلى المدارس، ويتوفر هذا العرض في دبي مول، وسيتي سنتر مردف خلال الفترة من 2 وحتى 26 سبتمبر.

لا تفوّتوا العروض الترويجية الخاصة بموسم العودة إلى المدارس في متاجر هومز آر أس في ابن بطوطة مول، وأرابيان سنتر، ومزايا سنتر، وزعبيل مول للمفروشات، حيث يمكنكم الحصول على الأسرّة وخزائن الكتب، وطاولات الدراسة، وخزائن الملابس.