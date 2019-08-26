حفل زفاف من الأحلام في منتجع لابيتا البولينزي مع فرصة للفوز برحلة إلى المالديف

يأخذك فندق لابيتا، المنتجع الوحيد في دبي المستوحى من أجواء الجزر البولينزية، إلى مكان لا مثيل له مشكلًا الخيار الأمثل لحفلة زفاف العمر.

ستنقلك وجهة حفلات الزفاف هذه الواقعة وسط الحدائق الاستوائية المورقة، في رحلة ملؤها الراحة موفرة عليك عناء التخطيط لحفل الزفاف المثالي، ليضع بين يديك الحفل الذي لطالما رسمته في أحلامك وتحوله إلى واقع ملموس.

سيتولى فريق العمل المتخصص في التجهيز للمناسبات في لابيتا الاهتمام بكل تفصيل، بدءًا من قائمة طعام مجانية للتذوق لأربعة أشخاص، وصولًا إلى تلبية جميع طلباتك الخاصة ببوفيه المأكولات مع توفر ثلاثة خيارات من المطابخ: العربي، والعالمي والهندي، شاملًا ذلك المشروبات الغازية.

ومع حلول موعد اليوم الأهم في حياتك، سيقوم فريق العمل الذي يضم أفضل الخبرات العالمية، بتزين غرفتك بشكل مثالي وبما يتناسب مع ذوقك الخاص، إذ تتوفر خيارات عدة على المفارش وأغطية الكرسي، بالإضافة إلى قالب كيك مكون من ثلاث طبقات، شاملًا ذلك حلبة رقص وجميع المعدات السمعية والبصرية لاستخدامها عند الحاجة.

كما تتوفر للعروس غرفة خاصة متوفرة عند الحجز لإتمام كافة التحضيرات مع إمكانية الوصول إلى منتزه بوليوود باركس في حال الرغبة بالتقاط صور مستوحاة من الهند.

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تتوفر لضيوف حفل الزفاف خدمة ركن السيارات مجانًا وتسجيل خروج متأخر من الفندق حتى الساعة 3:00 مساءً عند الإقامة في المنتجع، فيما يحصل الزوجان على إقامة لليلة واحدة في الجناح الملكي مع وجبة إفطار فاخرة في صباح اليوم التالي.

كما يتيح لابيتا للعروسين عند الإقامة لبضع ليالٍ في المنتجع الاستمتاع بجلسة استرخاء لشخصين في "أولا" سبا مع وجبة عشاء خاصة على غروب الشمس عند النهر تكمّلها جولة رومانسية في قارب الجندولة.

تبدأ باقات حفلات الزفاف في فندق لابيتا من 190 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، وتدخل الحفلات التي تتجاوز قيمتها 30 ألف درهمًا إماراتيًا تلقائيًا في السحب للفوز بقضاء ثلاث ليالٍ في الجناح الملكي في الفندق، شاملة المبيت مع وجبة فطور ووجبة رئيسية، بالإضافة إلى دخول على مدى يومين إلى دبي باركس آند ريزورتس. في حين تدخل حفلات الزفاف التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم في السحب للفوز بإقامة لمدة أربع ليالٍ لشخصين في منتجع وسبا شيراتون المالديف فول مون.