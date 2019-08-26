LG SIGNATURE تتعاون مع المهندس المعماري فوكساس في معرض IFA 2019

تعزيزًا للإبداع والتقدم التقني الذي تقدمه العلامة التجارية LG SIGNATURE، تعاونت

شركة إل جي مع المهندس المعماري العالمي ماسيميليانو فوكساس لتقدم تصميم "إنفينيتا" في معرض آي إف إيه 2019 في برلين الشهر المقبل. وسيسلط تصميم إنفينيتا في جناح إل جي في معرض الضوء على جوهر علامة LG SIGNATURE، فمساحة العرض التي يصممها فوكساس تعكس الأسلوب اللامتناهي والإمكانيات التي تقدمها منتجات إل جي الفائقة الروعة.

ووفقًا لفلسفة "الفن يلهم التقنية، والتقنية تكمل الفن"، فإن الجهد التعاوني بين إل جي وفوكساس سيعكس للزائرين العلاقة التكافلية بين الفن والتقنية وكيف يتناغم المجالان منذ فترة طويلة. وفوكساس مهندس معماري مشهور عالميًا حائز على الجوائز وتنتشر أعماله المميزة والمعاصرة في جميع أنحاء العالم في المطارات والمتاحف والمراكز الثقافية والكنائس والمباني. ومن أشهر ابداعاته الفنية مركز مؤتمرات وفندق "كلاود" في روما، الذي يتضمن واجهة خارجية مصنوعة من الزجاج والصلب وبنى داخلية تحتوي على هيكل يشبه الشرنقة مغطى بغشاء بمساحة 15000 متر مربع.

ومن ناحية تصميم إنفينيتا في معرض آي إف إيه، يقدم فوكساس نمطًا مميزًا يجمعه مع شكل سداسي الأضلاع أنيق وبسيط، وهو شكل مألوف في أعمال فوكساس للتعبير عن الجودة الأساسية والإمكانيات التي لا نهاية لها لتقنية وتصاميم LG SIGNATURE. وتقدم تصميماته المثالية جسرًا بين الفن المعاصر ومنتجات LG SIGNATURE، ما يؤكد على الجودة والحداثة المستقبلية التي تجسدها العلامة التجارية.

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وقال فوكساس: "بالنسبة لي، الفخامة هي مكان غير مقيد وبسيط، حيث يمكن للناس التنفس بحرية والاستراحة وتناول الطعام والحب. وتجسد LG SIGNATURE هذا وهو ما يدعوني لأن أكون فخورًا بأنني سفير علامتها التجارية. LG SIGNATURE تمثل تفاعلًا بين الفن والتقنية في أنقى صوره، وعملت إل جي على إعادة تعريف الفخامة والرفاهية في المنزل."

وقال برايان نا، نائب رئيس إل جي ورئيسها في أوروبا: "نحن فخورون بتقديم هذا التعاون الفريد الذي يجسد جوهر LG SIGNATURE من خلال لغة واحد من أكثر الأسماء احتراماً في الهندسة المعمارية. إنفينيتا يسلط الضوء على جماليات لا مثيل لها والتقنية المتطورة لمنتجاتنا بطريقة أرى أنها ستجذب أنظار زوار آي إف إيه."

من 6 إلى 11 سبتمبر، سيتمكن زوّار جناح إل جي في معرض آي إف إيه 2019 في قاعة ميسي برلين، من مشاهدة تصميم إنفينيتا ضمن تشكيلة منتجات LG SIGNATURE الكاملة التي تضم: تلفاز أوليد آر، تلفاز أوليد دبليو، الثلاجة، الثلاجة ذات قسم التجميد السفلي، الغسالة والمجففة، جهاز تنقية الهواء، المكيف.