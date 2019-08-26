إطلاق كتالوج ايكيا 2020 تحت شعار "بداية جديدة"

أطلقت اليوم ايكيا، العلامة السويدية العملاقة في مجال الأثاث، كتالوج ايكيا 2020 خلال فعالية أقيمت في متجرها بدبي فستيفال سيتي مول. يحمل الكاتلوج لهذا العام شعار "بداية جديدة" ويركز على أهمية الراحة البدنية والذهنية ليتمكن الناس من الشعور بالسعادة وعيش حياتهم بكل ما فيها.

وتصف العلامة كتالوج ايكيا 2020 بأنه "الكتاب الذي سيغير حياتك"، وتهدف لهذا العام إلى إطلاق مجموعة من المنتجات التي تمتاز بالسعر المعقول والجودة العالية والاستدامة لكل موسم، حيث قدمت ايكيا عدداً من الحلول المبتكرة التي تمتاز بالشكل المميز والمواصفات الرائعة.

ولتلاقي حلول ايكيا صدى لدى الناس، فقد تم تصميم 5 منازل مختلفة لأشخاص من مختلف المناطق والثقافات، ليعكس كل من تلك المنازل حلولاً متنوعة ويلبي خمسة احتياجات عاطفية هي الانتماء والامتلاك والراحة والأمن والخصوصية. فلكل منزل قصة يرويها!

الانتماء هو الشعور بكون المرء جزءاً من مجموعة أشخاص تتقبله بكل ما فيه، والأماكن التي تعكس شخصيته.

الامتلاك ليس التملّك بموجب عقود وصكوك، بل الشعور بأنك تتحكم بالمكان الذي تعيش فيه.

الأمن هو الشعور بالاستقرار والأمان وليس مجرد وضع الأقفال على الأبواب

الراحة هي الشعور بالرضا والقناعة عما يحيط بك

اما الخصوصية فهي قدرتك على التحكم بالمكان والكيفية التي تقرر فيها الابتعاد والتأمل.



وتترقب ايكيا أربعة اطلاقات موسمية للمنتجات، وهي مجموعة فصل الخريف التي تتمثل بإطلاق كتالوج ايكيا 2020 ليكون بداية جديدة، حيث يتزامن مع انتهاء العطلة وعودة الجميع إلى أعمالهم وبدء سنة دراسية جديدة للأطفال. أما مجموعة فصل الشتاء فتتمثل في البهجة والاحتفال وكيفية تحويل المنزل إلى مساحة تناسب التغير المستمر في الأنشطة. وتشجع مجموعة فصل الربيع الناس على العيش في منزل يمتاز بالوعي البيئي من خلال منتجات ايكيا الجديدة المبتكرة، والتي يمكن إعادة استخدامها لغايات متنوعة كما يمكن إصلاحها وإعادة استعمالها وبيعها وتدويرها. وأخيراً، تختص مجموعة فصل الصيف بتوسع المنازل والمرح والمتعة في الأماكن المفتوحة.

في تعليقه على إطلاق كتالوج ايكيا 2020 قال فينود جايان، المدير التنفيذي لدى ايكيا في الإمارات ومصر وعُمان: "يركّز كتالوج ايكيا 2020 على مساعدة الناس في تحقيق تصوّر واضح للأمور وتزويدهم بالأفكار والحلول المبتكرة للبدء من جديد. نود تمكين عملائنا ومساعدتهم للبدء من جديد كل يوم من حياتهم ونتمنى أن يتبنون شعار البدايات الجديدة للشعور بالسعادة والإيجابية. وفي ظل اختلاف الشخصيات والأذواق في دولة الإمارات، نتطلع إلى تقديم حلول أفضل تناسب الجميع ونؤمن بأن التركيز على النوم لتحسين الحياة أمر جوهري، وهو محور كتالوج ايكيا 2020."

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وخلال الفعالية، أعلنت ايكيا على نتائج استطلاعها الإلكتروني المستقل الذي درس أكثر الروائح المحببة في الإمارات وأثرها على مشاعر الناس. جمع الاستطلاع النتائج من أكثر من 4,000 مشارك في دولة الإمارات وأظهر أن الناس يفضلون الروائح المنعشة ذات الدرجات الحمضية أو روائح النعناع والفاكهة، إذ قال 55% من المشاركين أنها تثير لديهم شعوراً بالسعادة.



وقال ثلاثة وسبعون بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أنهم يفضلون الروائح المنعشة على الدرجات الدافئة أو المستمدة من الخشب أو التوابل. أما الأشياء التي يحب الناس رائحتها فتنوعت بين رائحة الكتب الجديدة لدى 60% من المشاركين فيما قال 40% منهم أنهم يحبون رائحة كتالوج جديد - حيث ان رائحة الكاتلوج تثير لديهم الشعور بالحماس (35%) والسعادة (19%) والاسترخاء (17%). وقال أكثر من ثلث المشاركين أن أفضل الروائح لديهم هي رائحة الفاكهة المنعشة فيما قال 29% منهم أنهم يحبون رائحة الحمضيات المنعشة.

وفي أعقاب البحث عملت ايكيا مع صانع للعطور لابتكار عطر مستوحى من شعور الانتعاش وربطه بإطلاق كتالوج ايكيا 2020 وبنتائج البحث. احتوى العطر على درجات عليا منعشة تحتوي الكيوي والمندرين والجوافة والرمّان، فيما تحتوي قاعدة العطر على روائح التوت الأسود وخشب الصندل والمسك.

وحصل عدد من الضيوف المحظوظين الذين حضروا الفعالية الحصرية لإطلاق كتالوج ايكيا 2020 على النسخة المحدودة من عطر "فريش ستارت" للاستمتاع به في منازلهم وكذكرى للفعالية.