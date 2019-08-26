الامارات | «الطرق» تنجز 378 ألف رحلة بنظام مركبات التأجير الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق» تنجز 378 ألف رحلة بنظام مركبات التأجير الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن وصول عدد رحلات نظام مركبات التأجير الذكي إلى 377 ألفاً و873 رحلة منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي، مقابل 185 ألفاً و501 رحلة عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بمعدل ارتفاع 103%.

وقال مدير إدارة التخطيط وإدارة الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة عادل شاكري، إن ارتفاع عدد الرحلات بنظام التأجير الذكي، يعكس مدى الإقبال على هذه الخدمة الذكية، التي توفر الوقت والجهد للمتعاملين خلال بحثهم على وسيلة تنقل سريعة، الأمر الذي دفع إلى زيادة عدد هذه المركبات من 200 إلى 400 مركبة العام الماضي، لتلبية احتياجات الجمهور المتزايدة لهذه الخدمة، وهو ما يحقق غايات استراتيجية عدة هي «دبي الذكية»، و«إسعاد الناس»، وتميز هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن الخدمة تعزز التكامل مع منظومة المواصلات العامة.

Advertisements

وأضاف أن الخدمة تسمح للمتعاملين، عبر تطبيق ذكي «eKar» أو«udrive»، بتأجير المركبة لمدة ست ساعات دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، حيث وفرت الهيئة أكثر من 45 موقعاً في دبي، منها خمسة مواقع في محطات المترو هي: الراشدية، والاتحاد، وبرجمان، والخليج التجاري، وابن بطوطة، موضحاً أن مركبة التأجير الذكي تتمتع بمزايا عدة منها توفير وقود مجاني من محطات البترول إيبكو وأدنوك، مع توفير تأمين مجاني، ومواقف مجانية تابعة للهيئة، والمستخدم يستطيع دفع 50 فلساً لكل دقيقة عند إيقاف المركبة في أي مكان بدبي، و40 فلساً لكل دقيقة عند إرجاع المركبة في موقع بداية الجولة.

وأشار شاكري، إلى أن خدمة التأجير الذكي تقتصر على مناطق إمارة دبي، وأن على المتعاملين المقيمين بالدولة التسجيل في نظام التطبيقين الذكيين المذكورين للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، بالإضافة إلى صورة الشخص، مع حمل بطاقة الهوية للتحقق من أنه الشخص المسجل في النظام، وبالنسبة للزوّار فيتعين عليهم إدخال بيانات جواز السفر، وتأشيرة دخول الدولة، بالإضافة إلى رخصة القيادة والبطاقة الائتمانية.

وأوضح أنه يتعين لتشغيل المركبة إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدامها يتم إغلاقها عبر التطبيق، وفاتورة الدفع تصل المتعامل عن طريق النظام الإلكتروني.