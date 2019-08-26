الامارات | نظام إلكتروني لتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية لـ «استشاري الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إلكتروني لتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية لـ «استشاري الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور منصور بن نصار، أنه تم استحداث نظام إلكتروني جديد لتسجيل جميع أعضاء الهيئات الانتخابية، كل بدائرته الانتخابية، من دون تكبّد عناء المجيء لمقر الدائرة الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، من الأول إلى 30 سبتمبر المقبل، وفي مقار تسجيل الناخبين من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر.

وتابع خلال مؤتمر صحافي أنه سيتم تسجيل المرشحين من 20 إلى 22 أكتوبر، فيما سيكون التصويت من 20 إلى 23 نوفمبر، بواقع أربعة أيام، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان نتائج الفرز الأولية 24 نوفمبر، وإعلان القائمة النهائية للفائزين 28 نوفمبر.

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ولفت إلى أن كل مواطن تتوافر فيه الشروط الأساسية، ويتجاوز عمره 21 سنة، له الحق في التسجيل أو تحديث بياناته بالانتخابات لانتخاب المرشح الذي يريده، مبيناً أن آلية التصويت ستكون عبر شاشات إلكترونية، وتتم طباعتها لوضعها بالصندوق، وسيتم فرز الأصوات إلكترونياً.

وأوضح أن اللجنة عملت على تعزيز مسيرة العمل البرلماني في الإمارة، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الأولى للمجلس الاستشاري بلغت 67% على مستوى الإمارة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 24 ألفاً و952 ناخباً، وعدد الذين صوتوا 16 ألفاً و696، أفرزوا 21 فائزاً من 195 مرشحاً.